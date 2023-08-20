По форме - вареник, а по вкусу - пицца: как приготовить итальянские кальцоне с мясом
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Пышное тесто, пикантная закуска — настоящая вкуснятина
Когда мы говорим об Италии, что чаще всего мы вспоминаем? Безусловно, любимую пиццу с самыми разнообразными рецептами.
А вы знаете, что в Италии готовят еще и закрытую пиццу и называют ее кальцоне? Это мучное изделие в форме полукруга напоминает большой запеченный вареник. Такое блюдо по рецепту Shuba получится еще более сочным, ведь его начинка находится внутри. Кстати, начинка может быть самой разной, но мы сегодня приготовим с мясом, ветчиной, помидорами и сыром.
Как приготовить итальянские кальцоне с мясом
Ингредиенты на 3 порции:
- мука пшеничная — 500 г;
- кефир — 1 стакан;
- яйца куриные — 3 шт.;
- масло сливочное — 150 г;
- соль — по вкусу;
- масло подсолнечное — 2 ст. л.
Для начинки:
- куриное филе — 2 шт.;
- ветчина — 200 г;
- томаты — 4 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Вымытое филе положите в кипящую соленую воду и варите 40 минут. Затем достаньте и охладите.
- В большую миску просейте муку. Туда же добавьте кефир, 2 яйца, мягкое масло и соль. Замесите тесто и оставьте отдохнуть.
- Кубиками нарежьте филе, ветчину — соломкой. Помидоры помойте, нарежьте тонкими кружочками, а зелень измельчите. Сыр натрите на средней терке. Взбейте яйцо.
- Разделите тесто на 6 частей, раскатайте из них круглые коржи толщиной 5 мм.
- На половинки каждого коржа равномерно наложите измельченные мясо и ветчину, сверху — кружочки помидоров, посыпьте зеленью и сыром. Сложите пополам и защипайте края.
- Противень смажьте маслом, положите сверху кальцоне и поколите сверху вилкой, чтобы выходил пар. Смажьте пироги взбитым яйцом.
- Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 30-40 минут до румяности.
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