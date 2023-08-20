По форме - вареник, а по вкусу - пицца: как приготовить итальянские кальцоне с мясом

Пышное тесто, пикантная закуска — настоящая вкуснятина

Когда мы говорим об Италии, что чаще всего мы вспоминаем? Безусловно, любимую пиццу с самыми разнообразными рецептами.

А вы знаете, что в Италии готовят еще и закрытую пиццу и называют ее кальцоне? Это мучное изделие в форме полукруга напоминает большой запеченный вареник. Такое блюдо по рецепту Shuba получится еще более сочным, ведь его начинка находится внутри. Кстати, начинка может быть самой разной, но мы сегодня приготовим с мясом, ветчиной, помидорами и сыром.

Как приготовить итальянские кальцоне с мясом

Ингредиенты на 3 порции:

мука пшеничная — 500 г;

кефир — 1 стакан;

яйца куриные — 3 шт.;

масло сливочное — 150 г;

соль — по вкусу;

масло подсолнечное — 2 ст. л.

Для начинки:

куриное филе — 2 шт.;

ветчина — 200 г;

томаты — 4 шт.;

сыр твердый — 100 г;

зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Вымытое филе положите в кипящую соленую воду и варите 40 минут. Затем достаньте и охладите. В большую миску просейте муку. Туда же добавьте кефир, 2 яйца, мягкое масло и соль. Замесите тесто и оставьте отдохнуть. Кубиками нарежьте филе, ветчину — соломкой. Помидоры помойте, нарежьте тонкими кружочками, а зелень измельчите. Сыр натрите на средней терке. Взбейте яйцо. Разделите тесто на 6 частей, раскатайте из них круглые коржи толщиной 5 мм. На половинки каждого коржа равномерно наложите измельченные мясо и ветчину, сверху — кружочки помидоров, посыпьте зеленью и сыром. Сложите пополам и защипайте края. Противень смажьте маслом, положите сверху кальцоне и поколите сверху вилкой, чтобы выходил пар. Смажьте пироги взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 30-40 минут до румяности.

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