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Салат "Венеция": у вас обязательно спросят рецепт закуски

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Идеален и к праздничному столу, и на каждый день
Идеален и к праздничному столу, и на каждый день. Фото ТСН

Выходит очень сытно и очень вкусно

Мы рассказывали, как готовить вкусный овощной салат. Но, когда нужно что-то более питательное, в ход идет мясо. Прямо как в салате "Венеция".

Это довольно легкий салат – и по вкусу, и по приготовлению. Но получается очень вкусно и питательно. Рецептом разделились на портале trserial.net.ua.

Ингредиенты:

  • Куриное филе 400 г
  • Кукуруза консервированная 1 банка
  • Морковь по-корейски 200 г
  • Маринованные огурцы 3 шт
  • Сыр 200 г
  • Чеснок 2 зубчика
  • Соль, майонез

Способ приготовления:

  1. Отвариваем куриную грудку. Заливаем кипятком и ставим на огонь. Через 15 минут огонь следует выключить и оставить мясо еще на 10 минут.
  2. Когда остынет, нарезаем на маленькие кусочки. Крепкие маринованные огурцы нарезаем узкими ломтиками.
  3. Из банки кукурузы сливаем сок. Берем корейскую морковь и разрезаем длинные кусочки.
  4. На средней терке натираем творог. Измельчаем чеснок.
  5. Все ингредиенты перемешиваем в большой миске. Солим, добавляем перец и майонез по вкусу.

Сочетание продуктов очень вкусно. Но если вы соблюдаете пост, вам подойдет другой салат.

Теги:
#Рецепт #Салат #Морковь #Праздничный стол