Салат "Венеция": у вас обязательно спросят рецепт закуски
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Выходит очень сытно и очень вкусно
Мы рассказывали, как готовить вкусный овощной салат. Но, когда нужно что-то более питательное, в ход идет мясо. Прямо как в салате "Венеция".
Это довольно легкий салат – и по вкусу, и по приготовлению. Но получается очень вкусно и питательно. Рецептом разделились на портале trserial.net.ua.
Ингредиенты:
- Куриное филе 400 г
- Кукуруза консервированная 1 банка
- Морковь по-корейски 200 г
- Маринованные огурцы 3 шт
- Сыр 200 г
- Чеснок 2 зубчика
- Соль, майонез
Способ приготовления:
- Отвариваем куриную грудку. Заливаем кипятком и ставим на огонь. Через 15 минут огонь следует выключить и оставить мясо еще на 10 минут.
- Когда остынет, нарезаем на маленькие кусочки. Крепкие маринованные огурцы нарезаем узкими ломтиками.
- Из банки кукурузы сливаем сок. Берем корейскую морковь и разрезаем длинные кусочки.
- На средней терке натираем творог. Измельчаем чеснок.
- Все ингредиенты перемешиваем в большой миске. Солим, добавляем перец и майонез по вкусу.
Сочетание продуктов очень вкусно. Но если вы соблюдаете пост, вам подойдет другой салат.