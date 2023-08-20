Салат "Венеция": у вас обязательно спросят рецепт закуски

Выходит очень сытно и очень вкусно

Мы рассказывали, как готовить вкусный овощной салат. Но, когда нужно что-то более питательное, в ход идет мясо. Прямо как в салате "Венеция".

Это довольно легкий салат – и по вкусу, и по приготовлению. Но получается очень вкусно и питательно. Рецептом разделились на портале trserial.net.ua.

Ингредиенты:

Куриное филе 400 г

Кукуруза консервированная 1 банка

Морковь по-корейски 200 г

Маринованные огурцы 3 шт

Сыр 200 г

Чеснок 2 зубчика

Соль, майонез

Способ приготовления:

Отвариваем куриную грудку. Заливаем кипятком и ставим на огонь. Через 15 минут огонь следует выключить и оставить мясо еще на 10 минут. Когда остынет, нарезаем на маленькие кусочки. Крепкие маринованные огурцы нарезаем узкими ломтиками. Из банки кукурузы сливаем сок. Берем корейскую морковь и разрезаем длинные кусочки. На средней терке натираем творог. Измельчаем чеснок. Все ингредиенты перемешиваем в большой миске. Солим, добавляем перец и майонез по вкусу.

Сочетание продуктов очень вкусно. Но если вы соблюдаете пост, вам подойдет другой салат.