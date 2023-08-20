Гости будут в восторге: рецепт вкусных помидоров на зиму от мамы Клопотенко

Эту заготовку точно съедите до последней банки

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму томатный соус. Но лучше помидорная заготовка на зиму — та, которая сохраняет целые плоды.

Одним из таких рецептов поделился известный ресторатор Евгений Клопотенко. По его словам, эти помидоры с морковным ботвой — любимый рецепт его мамы.

Ингредиенты:

2 кг средних помидоров

4 листа морковной ботвы

1 л воды

4 ст.л. сахара

1 ст.л. соли

70 мл уксуса

Способ приготовления:

Стерилизуем одну трехлитровую банку. На дно выкладываем чистую морковную ботву. Плотно укладываем вымытые и высушенные помидоры. Заливаем крутым кипятком. Когда вода остынет, сливаем ее и заливаем кипятком снова. Для маринада кипятим 1 литр воды. Растворим в воде 4 ст.л. сахара и 1 ст.л. соли. Добавляем уксус и тщательно перемешиваем.

Второй раз слив с помидоров воду, заливаем их маринадом и закручиваем простерилизованными крышками. Переворачиваем, заворачиваем и оставляем в таком состоянии где-то в сутки. Готовые банки храним в холодном месте. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть аджику на зиму.