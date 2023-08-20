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Гости будут в восторге: рецепт вкусных помидоров на зиму от мамы Клопотенко

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Великолепный вариант вкусной заготовки
Великолепный вариант вкусной заготовки. Фото ukr.media

Эту заготовку точно съедите до последней банки

Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму томатный соус. Но лучше помидорная заготовка на зиму — та, которая сохраняет целые плоды.

Одним из таких рецептов поделился известный ресторатор Евгений Клопотенко. По его словам, эти помидоры с морковным ботвой — любимый рецепт его мамы.

Ингредиенты:

  • 2 кг средних помидоров
  • 4 листа морковной ботвы
  • 1 л воды
  • 4 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. соли
  • 70 мл уксуса

Способ приготовления:

  1. Стерилизуем одну трехлитровую банку. На дно выкладываем чистую морковную ботву. Плотно укладываем вымытые и высушенные помидоры.
  2. Заливаем крутым кипятком. Когда вода остынет, сливаем ее и заливаем кипятком снова.
  3. Для маринада кипятим 1 литр воды. Растворим в воде 4 ст.л. сахара и 1 ст.л. соли. Добавляем уксус и тщательно перемешиваем.

Второй раз слив с помидоров воду, заливаем их маринадом и закручиваем простерилизованными крышками. Переворачиваем, заворачиваем и оставляем в таком состоянии где-то в сутки. Готовые банки храним в холодном месте. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть аджику на зиму.

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Консервация #Евгений Клопотенко