Гости будут в восторге: рецепт вкусных помидоров на зиму от мамы Клопотенко
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Эту заготовку точно съедите до последней банки
Мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму томатный соус. Но лучше помидорная заготовка на зиму — та, которая сохраняет целые плоды.
Одним из таких рецептов поделился известный ресторатор Евгений Клопотенко. По его словам, эти помидоры с морковным ботвой — любимый рецепт его мамы.
Ингредиенты:
- 2 кг средних помидоров
- 4 листа морковной ботвы
- 1 л воды
- 4 ст.л. сахара
- 1 ст.л. соли
- 70 мл уксуса
Способ приготовления:
- Стерилизуем одну трехлитровую банку. На дно выкладываем чистую морковную ботву. Плотно укладываем вымытые и высушенные помидоры.
- Заливаем крутым кипятком. Когда вода остынет, сливаем ее и заливаем кипятком снова.
- Для маринада кипятим 1 литр воды. Растворим в воде 4 ст.л. сахара и 1 ст.л. соли. Добавляем уксус и тщательно перемешиваем.
Второй раз слив с помидоров воду, заливаем их маринадом и закручиваем простерилизованными крышками. Переворачиваем, заворачиваем и оставляем в таком состоянии где-то в сутки. Готовые банки храним в холодном месте. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть аджику на зиму.