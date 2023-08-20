О котлетах забудете: полноценный ужин из кабачков и горсти фарша
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Выходит очень вкусно и бюджетно
Мы делились рецептом простой запеканки из лапши и куриных сердечек. Теперь рассказываем, как приготовить запеканку из кабачков и фарша.
Блюдо получается очень сытным, оно способно стать полноценным ужином. Рецептом поделились на портале "1 минута".
Ингредиенты:
- 400 г кабачков;
- 200 г индюшачьего фарша;
- 2 помидора;
- 1 луковица;
- 2 яйца;
- 2 зубца чеснока;
- 2 ст.лож. масла;
- 150 г сметаны;
- 70 г твердого творога;
- соль, перец черный молотый, зелень.
Способ приготовления:
- Кабачки моем. Трем их на терке вместе с кожурой, если овощи молодые. Если старые – очищаем.
- Отставляем натертую массу в сторону. Когда выделится сок, отжимаем кабачки.
- Лук крошим. Обжариваем лук на растительном масле до прозрачности, постоянно помешивая лопаткой.
- К луку прибавляем мясной фарш и продолжаем жарить на среднем огне. Когда фарш сменит цвет, снимаем сковороду с огня.
- Чистые и сухие помидоры нарезаем кружочками. Сыр натираем на терке. Чеснок измельчаем любым удобным способом.
- В мисочке смешиваем яйца со сметаной, добавляем соль и перец. Взбиваем венчиком.
- Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем на дно две трети кабачковой массы. Сверху выкладываем фарш и чеснок. Кладем наверх кружочки томатов.
- Сверху кладем оставшуюся натертую кабачку. Все заливаем яично-сметанной смесью и присыпаем творогом.
- В разогретой до 180 градусов духовке готовим запеканку примерно 30 минут. Когда она немного остынет, засыпаем нарезанной зеленью.
Запеканку можно сразу прибавлять. Также мы делились рецептом сытного праздничного салата со свеклой.