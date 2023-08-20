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О котлетах забудете: полноценный ужин из кабачков и горсти фарша

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Прекрасная сытная запеканка, идеально для ужина
Прекрасная сытная запеканка, идеально для ужина. Фото Файные рецепты

Выходит очень вкусно и бюджетно

Мы делились рецептом простой запеканки из лапши и куриных сердечек. Теперь рассказываем, как приготовить запеканку из кабачков и фарша.

Блюдо получается очень сытным, оно способно стать полноценным ужином. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

  • 400 г кабачков;
  • 200 г индюшачьего фарша;
  • 2 помидора;
  • 1 луковица;
  • 2 яйца;
  • 2 зубца чеснока;
  • 2 ст.лож. масла;
  • 150 г сметаны;
  • 70 г твердого творога;
  • соль, перец черный молотый, зелень.

Способ приготовления:

  1. Кабачки моем. Трем их на терке вместе с кожурой, если овощи молодые. Если старые – очищаем.
  2. Отставляем натертую массу в сторону. Когда выделится сок, отжимаем кабачки.
  3. Лук крошим. Обжариваем лук на растительном масле до прозрачности, постоянно помешивая лопаткой.
  4. К луку прибавляем мясной фарш и продолжаем жарить на среднем огне. Когда фарш сменит цвет, снимаем сковороду с огня.
  5. Чистые и сухие помидоры нарезаем кружочками. Сыр натираем на терке. Чеснок измельчаем любым удобным способом.
  6. В мисочке смешиваем яйца со сметаной, добавляем соль и перец. Взбиваем венчиком.
  7. Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем на дно две трети кабачковой массы. Сверху выкладываем фарш и чеснок. Кладем наверх кружочки томатов.
  8. Сверху кладем оставшуюся натертую кабачку. Все заливаем яично-сметанной смесью и присыпаем творогом.
  9. В разогретой до 180 градусов духовке готовим запеканку примерно 30 минут. Когда она немного остынет, засыпаем нарезанной зеленью.

Запеканку можно сразу прибавлять. Также мы делились рецептом сытного праздничного салата со свеклой.

Теги:
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