О котлетах забудете: полноценный ужин из кабачков и горсти фарша

Выходит очень вкусно и бюджетно

Мы делились рецептом простой запеканки из лапши и куриных сердечек. Теперь рассказываем, как приготовить запеканку из кабачков и фарша.

Блюдо получается очень сытным, оно способно стать полноценным ужином. Рецептом поделились на портале "1 минута".

Ингредиенты:

400 г кабачков;

200 г индюшачьего фарша;

2 помидора;

1 луковица;

2 яйца;

2 зубца чеснока;

2 ст.лож. масла;

150 г сметаны;

70 г твердого творога;

соль, перец черный молотый, зелень.

Способ приготовления:

Кабачки моем. Трем их на терке вместе с кожурой, если овощи молодые. Если старые – очищаем. Отставляем натертую массу в сторону. Когда выделится сок, отжимаем кабачки. Лук крошим. Обжариваем лук на растительном масле до прозрачности, постоянно помешивая лопаткой. К луку прибавляем мясной фарш и продолжаем жарить на среднем огне. Когда фарш сменит цвет, снимаем сковороду с огня. Чистые и сухие помидоры нарезаем кружочками. Сыр натираем на терке. Чеснок измельчаем любым удобным способом. В мисочке смешиваем яйца со сметаной, добавляем соль и перец. Взбиваем венчиком. Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем на дно две трети кабачковой массы. Сверху выкладываем фарш и чеснок. Кладем наверх кружочки томатов. Сверху кладем оставшуюся натертую кабачку. Все заливаем яично-сметанной смесью и присыпаем творогом. В разогретой до 180 градусов духовке готовим запеканку примерно 30 минут. Когда она немного остынет, засыпаем нарезанной зеленью.

Запеканку можно сразу прибавлять. Также мы делились рецептом сытного праздничного салата со свеклой.