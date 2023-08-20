Традиционное казачье блюдо накормит всю семью: рецепт питательного слобожанского кулеша

Кулиш станет идеальным блюдом в котле на природе

Мы рассказывали, как приготовить аутентичную "сливаемую кашу". Популярное и совершенно замечательное блюдо – казацкий кулеш.

На портале Shuba поделились рецептом вкусного казацкого колеша, который готовили на Слобожанщине. Его готовили в котле с пшеном, салом и толчкой. Повторить блюдо можно как в котле на природе, так и дома – в кастрюле с толстыми стенками.

Ингредиенты:

Сало — 350 г

Свинина — 1 кг

Картофель – 10 шт.

Лук репчатый – 3 шт.

Пшено — 800 г

Соль, перец — по вкусу

Петрушка — пучок

Чеснок, зубчики – 4 шт.

Яйца куриные – 5 шт.

Способ приготовления:

Овощи чистим. Большой картофель нарезаем на большие кусочки, малый – чистим целым. Лук режем, морковь натираем. Сало и мясо режем и выкладываем в котел обжариваться. Как только сало отдаст жир, а мясо подрумянится – выкладываем лук. Как только все поджарится к румяному, доливаем воду. Сразу кладем картошку. Отдельно берем несколько полосок сала и пару зубчиков чеснока, толчем в ступке. Пшено промываем. Когда картофель сварится, достаем его и толчем. В отдельную миску вбиваем сырые яйца со слегка взбиваем. Выкладываем в котел толченый картофель и добавляем пшено. Солим, перчим, оставляем млеть на маленьком огне. В конце добавляем затолку из сала и сырые яйца. Готовим еще несколько минут, добавляем нарезанную петрушку и снимаем с огня.

Выходит очень вкусно — особенно на природе. Также мы делились рецептом картофельных штурханцев.