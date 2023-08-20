Традиционное казачье блюдо накормит всю семью: рецепт питательного слобожанского кулеша
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Кулиш станет идеальным блюдом в котле на природе
Мы рассказывали, как приготовить аутентичную "сливаемую кашу". Популярное и совершенно замечательное блюдо – казацкий кулеш.
На портале Shuba поделились рецептом вкусного казацкого колеша, который готовили на Слобожанщине. Его готовили в котле с пшеном, салом и толчкой. Повторить блюдо можно как в котле на природе, так и дома – в кастрюле с толстыми стенками.
Ингредиенты:
- Сало — 350 г
- Свинина — 1 кг
- Картофель – 10 шт.
- Лук репчатый – 3 шт.
- Пшено — 800 г
- Соль, перец — по вкусу
- Петрушка — пучок
- Чеснок, зубчики – 4 шт.
- Яйца куриные – 5 шт.
Способ приготовления:
- Овощи чистим. Большой картофель нарезаем на большие кусочки, малый – чистим целым. Лук режем, морковь натираем.
- Сало и мясо режем и выкладываем в котел обжариваться. Как только сало отдаст жир, а мясо подрумянится – выкладываем лук.
- Как только все поджарится к румяному, доливаем воду. Сразу кладем картошку.
- Отдельно берем несколько полосок сала и пару зубчиков чеснока, толчем в ступке.
- Пшено промываем. Когда картофель сварится, достаем его и толчем. В отдельную миску вбиваем сырые яйца со слегка взбиваем.
- Выкладываем в котел толченый картофель и добавляем пшено. Солим, перчим, оставляем млеть на маленьком огне.
- В конце добавляем затолку из сала и сырые яйца. Готовим еще несколько минут, добавляем нарезанную петрушку и снимаем с огня.
Выходит очень вкусно — особенно на природе. Также мы делились рецептом картофельных штурханцев.