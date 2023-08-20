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Традиционное казачье блюдо накормит всю семью: рецепт питательного слобожанского кулеша

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такое блюдо можно приготовить и дома
Такое блюдо можно приготовить и дома. Фото shuba.life

Кулиш станет идеальным блюдом в котле на природе

Мы рассказывали, как приготовить аутентичную "сливаемую кашу". Популярное и совершенно замечательное блюдо – казацкий кулеш.

На портале Shuba поделились рецептом вкусного казацкого колеша, который готовили на Слобожанщине. Его готовили в котле с пшеном, салом и толчкой. Повторить блюдо можно как в котле на природе, так и дома – в кастрюле с толстыми стенками.

Ингредиенты:

  • Сало — 350 г
  • Свинина — 1 кг
  • Картофель – 10 шт.
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Пшено — 800 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Петрушка — пучок
  • Чеснок, зубчики – 4 шт.
  • Яйца куриные – 5 шт.

Способ приготовления:

  1. Овощи чистим. Большой картофель нарезаем на большие кусочки, малый – чистим целым. Лук режем, морковь натираем.
  2. Сало и мясо режем и выкладываем в котел обжариваться. Как только сало отдаст жир, а мясо подрумянится – выкладываем лук.
  3. Как только все поджарится к румяному, доливаем воду. Сразу кладем картошку.
  4. Отдельно берем несколько полосок сала и пару зубчиков чеснока, толчем в ступке.
  5. Пшено промываем. Когда картофель сварится, достаем его и толчем. В отдельную миску вбиваем сырые яйца со слегка взбиваем.
  6. Выкладываем в котел толченый картофель и добавляем пшено. Солим, перчим, оставляем млеть на маленьком огне.
  7. В конце добавляем затолку из сала и сырые яйца. Готовим еще несколько минут, добавляем нарезанную петрушку и снимаем с огня.

Выходит очень вкусно — особенно на природе. Также мы делились рецептом картофельных штурханцев.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Кулеш