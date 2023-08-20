Самый простой обед за копейки: простое блюдо из нескольких ингредиентов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Получается очень вкусное постное блюдо
Мы делились рецептом постных кабачковых оладий. Еще одно овощное блюдо, не требующее ни сноровки, ни больших затрат времени — запеченная молодая капуста. Она получается очень вкусной и питательной.
Вкусным и очень простым рецептом от гастроблогерки Зоряны Ивченко поделились на портале Shuba. Лучший вкус вы получите, если посыплете капусту пармезаном.
Ингредиенты:
- Капуста молодая – 1 шт.
- Пармезан тертый – 40 г.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соус соевый – 3 ст. л.
- Перец – 1/4 ч. л.
- Чеснок сушеный – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Вымытую капусту нарезаем на ломтики толщиной около 3 см. Выкладываем куски на противень, застеленный пергаментом.
- Для маринада смешиваем чеснок, черный перец, растительное масло и соевый соус. Смазываем кусочки капусты маринадом. Посыпаем мелко натертым пармезаном.
- Запекаем капусту в предварительно разогретой духовке около 20-25. Температура — 200 °C.
Прекрасно есть ее сразу, горячей. Такую капусту вкусно есть со сметаной. Также попробуйте приготовить к ней турецкий соус Хайдари.