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Самый простой обед за копейки: простое блюдо из нескольких ингредиентов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такая капуста может быть отличным гарниром
Такая капуста может быть отличным гарниром. Фото shuba.life

Получается очень вкусное постное блюдо

Мы делились рецептом постных кабачковых оладий. Еще одно овощное блюдо, не требующее ни сноровки, ни больших затрат времени — запеченная молодая капуста. Она получается очень вкусной и питательной.

Вкусным и очень простым рецептом от гастроблогерки Зоряны Ивченко поделились на портале Shuba. Лучший вкус вы получите, если посыплете капусту пармезаном.

Ингредиенты:

  • Капуста молодая – 1 шт.
  • Пармезан тертый – 40 г.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Соус соевый – 3 ст. л.
  • Перец – 1/4 ч. л.
  • Чеснок сушеный – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Вымытую капусту нарезаем на ломтики толщиной около 3 см. Выкладываем куски на противень, застеленный пергаментом.
  2. Для маринада смешиваем чеснок, черный перец, растительное масло и соевый соус. Смазываем кусочки капусты маринадом. Посыпаем мелко натертым пармезаном.
  3. Запекаем капусту в предварительно разогретой духовке около 20-25. Температура — 200 °C.

Прекрасно есть ее сразу, горячей. Такую капусту вкусно есть со сметаной. Также попробуйте приготовить к ней турецкий соус Хайдари.

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#Рецепт #Капуста #Піст