Самый простой обед за копейки: простое блюдо из нескольких ингредиентов

Получается очень вкусное постное блюдо

Мы делились рецептом постных кабачковых оладий. Еще одно овощное блюдо, не требующее ни сноровки, ни больших затрат времени — запеченная молодая капуста. Она получается очень вкусной и питательной.

Вкусным и очень простым рецептом от гастроблогерки Зоряны Ивченко поделились на портале Shuba. Лучший вкус вы получите, если посыплете капусту пармезаном.

Ингредиенты:

Капуста молодая – 1 шт.

Пармезан тертый – 40 г.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соус соевый – 3 ст. л.

Перец – 1/4 ч. л.

Чеснок сушеный – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Вымытую капусту нарезаем на ломтики толщиной около 3 см. Выкладываем куски на противень, застеленный пергаментом. Для маринада смешиваем чеснок, черный перец, растительное масло и соевый соус. Смазываем кусочки капусты маринадом. Посыпаем мелко натертым пармезаном. Запекаем капусту в предварительно разогретой духовке около 20-25. Температура — 200 °C.

Прекрасно есть ее сразу, горячей. Такую капусту вкусно есть со сметаной. Также попробуйте приготовить к ней турецкий соус Хайдари.