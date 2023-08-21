Завтрак как в ресторане: сэндвич с беконом будете готовить только так

Не только быстро, но и невероятно вкусно

Сандвич – идеальный перекус на завтрак или обед, особенно если вы ограничены во времени. Поскольку вопрос нехватки времени особенно актуален утром, предлагаем разнообразить свое меню простейшим рецептом сэндвича на скорую руку.

"Главред" предлагает рецепт невероятно вкусного завтрака — родные сначала подумают, что вы заказали такой сэндвич в ресторане. Приготовьте себе такой сочный сэндвич хотя бы раз — и вы скупите в магазинах все булочки и бекон для завтраков.

Как приготовить сэндвич с беконом

Ингредиенты:

круглые булочки — 2 шт.;

бекон;

сливочное масло;

помидор ( по желанию можно использовать вяленые);

сыр твердый;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Булочки разрежьте пополам и обжарьте на сковороде. На каждую еще горячую булочку положите по кусочку сливочного масла. Бекон немного обжарьте с помидорами на сковороде. Духовку разогрейте до 190 градусов. На одну половинку булочки положите бекон, 2 кусочка сыра, помидоры. Накройте сверху второй половинкой и вставьте шпажку. Отправьте сэндвичи в духовку на 3 минуты, пока сыр полностью не расплавится.

Для вкусного и быстрого завтрака приготовьте также бутерброды с намазкой из тунца по рецепту "Телеграфа". Ешьте сытно и здорово!