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Просто смешайте помидоры, яблоко и сыр: салат по этому рецепту съедят за секунды

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простой в приготовлении салат с яблоками
Простой в приготовлении салат с яблоками. Фото smakuj.com.ua

Легкое, сочное блюдо влюбит в себя с первой ложки

Салаты с яблоками не только вкусны, но и полезны: в этих фруктах содержится множество полезных веществ и витаминов. Они доступны круглый год и прекрасно сочетаются с разными ингредиентами.

"Смакуй" предлагает приготовить простой салат всего из трех ингредиентов – помидор, яблок и твердого сыра. Все, что вам нужно – это смешать продукты и заправить соусом. Легкий и простой в приготовлении салат всегда уместен и на праздничный стол, и на семейный обед.

Как приготовить салат с яблоками

Ингредиенты:

  • помидоры 2-3 шт.;
  • яблоко 1-2 шт.;
  • твердый творог 200 г;
  • сметана 5 ст. л.;
  • чеснок 2-3 зубчика;
  • соль, черный молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления соуса очистите чеснок, пропустите через пресс, добавьте в сметану и сметану, тщательно перемешайте. По желанию добавьте измельченную зелень.
  2. Помидоры промойте, разрежьте на две части. Ножом или чайной ложкой удалите внутреннюю часть с семенами, а остальное нарежьте полосками среднего размера.
  3. Сыр натрите на большой терке.
  4. Яблоки очистите от кожуры, удалите семечки. Мякоть натрите на большой терке.
  5. Подготовленные ингредиенты соедините в глубочайшей емкости, добавьте сметанный соус. Посолите, поперчите по вкусу и тщательно перемешайте. По желанию можете добавить сушеные ароматные травы.

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