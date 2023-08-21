Просто смешайте помидоры, яблоко и сыр: салат по этому рецепту съедят за секунды
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Легкое, сочное блюдо влюбит в себя с первой ложки
Салаты с яблоками не только вкусны, но и полезны: в этих фруктах содержится множество полезных веществ и витаминов. Они доступны круглый год и прекрасно сочетаются с разными ингредиентами.
"Смакуй" предлагает приготовить простой салат всего из трех ингредиентов – помидор, яблок и твердого сыра. Все, что вам нужно – это смешать продукты и заправить соусом. Легкий и простой в приготовлении салат всегда уместен и на праздничный стол, и на семейный обед.
Как приготовить салат с яблоками
Ингредиенты:
- помидоры 2-3 шт.;
- яблоко 1-2 шт.;
- твердый творог 200 г;
- сметана 5 ст. л.;
- чеснок 2-3 зубчика;
- соль, черный молотый перец – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Для приготовления соуса очистите чеснок, пропустите через пресс, добавьте в сметану и сметану, тщательно перемешайте. По желанию добавьте измельченную зелень.
- Помидоры промойте, разрежьте на две части. Ножом или чайной ложкой удалите внутреннюю часть с семенами, а остальное нарежьте полосками среднего размера.
- Сыр натрите на большой терке.
- Яблоки очистите от кожуры, удалите семечки. Мякоть натрите на большой терке.
- Подготовленные ингредиенты соедините в глубочайшей емкости, добавьте сметанный соус. Посолите, поперчите по вкусу и тщательно перемешайте. По желанию можете добавить сушеные ароматные травы.
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