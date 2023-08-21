Просто смешайте помидоры, яблоко и сыр: салат по этому рецепту съедят за секунды

Легкое, сочное блюдо влюбит в себя с первой ложки

Салаты с яблоками не только вкусны, но и полезны: в этих фруктах содержится множество полезных веществ и витаминов. Они доступны круглый год и прекрасно сочетаются с разными ингредиентами.

"Смакуй" предлагает приготовить простой салат всего из трех ингредиентов – помидор, яблок и твердого сыра. Все, что вам нужно – это смешать продукты и заправить соусом. Легкий и простой в приготовлении салат всегда уместен и на праздничный стол, и на семейный обед.

Как приготовить салат с яблоками

Ингредиенты:

помидоры 2-3 шт.;

яблоко 1-2 шт.;

твердый творог 200 г;

сметана 5 ст. л.;

чеснок 2-3 зубчика;

соль, черный молотый перец – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Для приготовления соуса очистите чеснок, пропустите через пресс, добавьте в сметану и сметану, тщательно перемешайте. По желанию добавьте измельченную зелень. Помидоры промойте, разрежьте на две части. Ножом или чайной ложкой удалите внутреннюю часть с семенами, а остальное нарежьте полосками среднего размера. Сыр натрите на большой терке. Яблоки очистите от кожуры, удалите семечки. Мякоть натрите на большой терке. Подготовленные ингредиенты соедините в глубочайшей емкости, добавьте сметанный соус. Посолите, поперчите по вкусу и тщательно перемешайте. По желанию можете добавить сушеные ароматные травы.

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