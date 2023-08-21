Одно средство усилит хруст: секретный способ приготовления малосольных огурцов
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Дома удивятся рецепту, но после первого огурчика поблагодарят
Малосольные огурцы – невероятно вкусное и простое в приготовлении угощение. Безусловно, у каждого кулинара существует свои рецепты и секреты приготовления такой закуски.
А вы знали, что приготовить малосольные огурцы можно в минеральной воде? Такой способ подойдет тем, кому нельзя употреблять блюда с уксусом. Приготовленные по рецепту Shuba душистые, хрустящие и пряные малосольные огурцы идеально подойдут в качестве низкокалорийной закуски.
Как приготовить малосольные огурцы на минеральной воде
Ингредиенты на 4 порции:
- огурец — 2 кг;
- чеснок, зубчики — 8 шт.;
- перец черный, горошек — 8 г;
- укроп, пучок — 1 шт.;
- вода минеральная газированная — 2 л;
- соль — 60 г.
Способ приготовления:
- Небольшие огурцы и укроп хорошо вымойте. Чеснок очистите и нарежьте пластинками.
- Простерилизуйте банки, на дно положите половину укропа и половину чеснока, дальше плотным слоем выложите до половины банки огурцы. Затем положите оставшийся укроп и чеснок. Оставшуюся часть банки заполните огурцами до самого верха.
- Минеральную воду смешайте с солью до полного ее растворения. Полученной смесью залейте огурцы в банках.
- Банки накройте крышками и поставьте в прохладное место на 24 часа.
Приготовьте к малосольным огурцам молодой картофель по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!