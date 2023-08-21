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Одно средство усилит хруст: секретный способ приготовления малосольных огурцов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Хрустящие малосольные огурцы на минералке
Хрустящие малосольные огурцы на минералке. Фото shuba.life

Дома удивятся рецепту, но после первого огурчика поблагодарят

Малосольные огурцы – невероятно вкусное и простое в приготовлении угощение. Безусловно, у каждого кулинара существует свои рецепты и секреты приготовления такой закуски.

А вы знали, что приготовить малосольные огурцы можно в минеральной воде? Такой способ подойдет тем, кому нельзя употреблять блюда с уксусом. Приготовленные по рецепту Shuba душистые, хрустящие и пряные малосольные огурцы идеально подойдут в качестве низкокалорийной закуски.

Как приготовить малосольные огурцы на минеральной воде

Ингредиенты на 4 порции:

  • огурец — 2 кг;
  • чеснок, зубчики — 8 шт.;
  • перец черный, горошек — 8 г;
  • укроп, пучок — 1 шт.;
  • вода минеральная газированная — 2 л;
  • соль — 60 г.

Способ приготовления:

  1. Небольшие огурцы и укроп хорошо вымойте. Чеснок очистите и нарежьте пластинками.
  2. Простерилизуйте банки, на дно положите половину укропа и половину чеснока, дальше плотным слоем выложите до половины банки огурцы. Затем положите оставшийся укроп и чеснок. Оставшуюся часть банки заполните огурцами до самого верха.
  3. Минеральную воду смешайте с солью до полного ее растворения. Полученной смесью залейте огурцы в банках.
  4. Банки накройте крышками и поставьте в прохладное место на 24 часа.

Приготовьте к малосольным огурцам молодой картофель по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Минеральная вода #Огурцы #Готовим дома