Одно средство усилит хруст: секретный способ приготовления малосольных огурцов

Дома удивятся рецепту, но после первого огурчика поблагодарят

Малосольные огурцы – невероятно вкусное и простое в приготовлении угощение. Безусловно, у каждого кулинара существует свои рецепты и секреты приготовления такой закуски.

А вы знали, что приготовить малосольные огурцы можно в минеральной воде? Такой способ подойдет тем, кому нельзя употреблять блюда с уксусом. Приготовленные по рецепту Shuba душистые, хрустящие и пряные малосольные огурцы идеально подойдут в качестве низкокалорийной закуски.

Как приготовить малосольные огурцы на минеральной воде

Ингредиенты на 4 порции:

огурец — 2 кг;

чеснок, зубчики — 8 шт.;

перец черный, горошек — 8 г;

укроп, пучок — 1 шт.;

вода минеральная газированная — 2 л;

соль — 60 г.

Способ приготовления:

Небольшие огурцы и укроп хорошо вымойте. Чеснок очистите и нарежьте пластинками. Простерилизуйте банки, на дно положите половину укропа и половину чеснока, дальше плотным слоем выложите до половины банки огурцы. Затем положите оставшийся укроп и чеснок. Оставшуюся часть банки заполните огурцами до самого верха. Минеральную воду смешайте с солью до полного ее растворения. Полученной смесью залейте огурцы в банках. Банки накройте крышками и поставьте в прохладное место на 24 часа.

Приготовьте к малосольным огурцам молодой картофель по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!