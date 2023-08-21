Фантастический постный рецепт: в этих голубцах нет ни грамма мяса

В Успенский пост блюдо зайдет на ура!

С 14 по 28 августа в Украине длится Успенский пост. Если вас интересуют постные рецепты на каждый день, то вы пришли по адресу.

Голубцы с гречкой и грибами по рецепту Shuba оправдают ваши ожидания. Этот простой постный рецепт для тех, кто любит семейные посиделки. Попробуйте — и вы не пожалеете!

Как приготовить постные голубцы с гречкой и грибами

Ингредиенты на 2 порции:

капустные листья — 6 шт.;

гречневая крупа — 2/3 стакана;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

белые грибы, сушеные — 50 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

перец душистый молотый — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

зира — 1 ч. л.;

паста томатная — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

мука — 1 ст. л.

Дополнительно:

капустные листья — 3 шт.

Способ приготовления:

Замочите грибы в воде на полчаса, после чего воду сохраните, грибы — мелко нарежьте. Гречку отварите до полуготовности. Нарежьте лук, натрите морковь и обжарьте их на разогретой сковороде до легкой золотистости. Все ингредиенты смешайте в миске. С капустных листьев срежьте жесткие части, в сами листья заверните начинку и сформируйте голубцы. В кастрюлю с толстым дном налейте ложку, добавьте сахар и тмин. На дно поместите листья капусты — они нужны для того, чтобы сами голубцы не подгорели. Сверху плотно выложите голубцы, залейте подсоленной водой и водой из-под грибов, накройте тарелкой с грузом и готовьте на медленном огне после закипания 40-50 минут. В сковороде обжарьте муку до золотистого цвета, влейте соус из-под голубцов, готовьте до загустения и подавайте готовое блюдо.

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