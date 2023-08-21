Фантастический постный рецепт: в этих голубцах нет ни грамма мяса
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В Успенский пост блюдо зайдет на ура!
С 14 по 28 августа в Украине длится Успенский пост. Если вас интересуют постные рецепты на каждый день, то вы пришли по адресу.
Голубцы с гречкой и грибами по рецепту Shuba оправдают ваши ожидания. Этот простой постный рецепт для тех, кто любит семейные посиделки. Попробуйте — и вы не пожалеете!
Как приготовить постные голубцы с гречкой и грибами
Ингредиенты на 2 порции:
- капустные листья — 6 шт.;
- гречневая крупа — 2/3 стакана;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- белые грибы, сушеные — 50 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- перец душистый молотый — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- зира — 1 ч. л.;
- паста томатная — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- мука — 1 ст. л.
Дополнительно:
- капустные листья — 3 шт.
Способ приготовления:
- Замочите грибы в воде на полчаса, после чего воду сохраните, грибы — мелко нарежьте.
- Гречку отварите до полуготовности.
- Нарежьте лук, натрите морковь и обжарьте их на разогретой сковороде до легкой золотистости.
- Все ингредиенты смешайте в миске.
- С капустных листьев срежьте жесткие части, в сами листья заверните начинку и сформируйте голубцы.
- В кастрюлю с толстым дном налейте ложку, добавьте сахар и тмин. На дно поместите листья капусты — они нужны для того, чтобы сами голубцы не подгорели.
- Сверху плотно выложите голубцы, залейте подсоленной водой и водой из-под грибов, накройте тарелкой с грузом и готовьте на медленном огне после закипания 40-50 минут.
- В сковороде обжарьте муку до золотистого цвета, влейте соус из-под голубцов, готовьте до загустения и подавайте готовое блюдо.
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