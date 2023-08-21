Такими баклажанами грузины любят полакомиться зимой: простой рецепт для настоящих гурманов

Близкие влюбятся с первой ложки

Сейчас время сбора урожая баклажанов. Их можно добавлять в салаты, запекать в духовке и на гриле, готовить из них потрясающие рулетики и заготавливать на зиму.

Сегодня вместе с Uaportal расскажем, как холодной зимой лакомятся баклажанами грузины. Этот рецепт настолько вкусный, что он удовлетворит вкус даже самого требовательного гурмана. Попробуем?

Как приготовить баклажаны на зиму по-грузински

Ингредиенты:

баклажаны – 2 кг;

помидоры – 600 г;

болгарский перец – 600 г;

чеснок – 1-2 головки;

острый перец чили – по вкусу;

растительное масло – 100 мл;

столовый уксус (9%) – 70 мл;

сахар – 150 г;

соль – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Тщательно помойте и обсушите все овощи. Баклажаны нарежьте кружочками, посолите и оставьте на час. Через указанное время тщательно промойте ломтики водой. Болгарский перец очистите от семян, порежьте и пропустите вместе с помидорами через блендер. С помощью пресса измельчите чеснок. В кастрюле с толстым дном смешайте перец, помидоры и чеснок. В получившуюся массу добавьте уксус, соль, сахар и растительное масло, добавьте баклажаны. Регулярно помешивая, варите в течение получаса. Готовый салат разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте, переверните, укутайте до полного охлаждения.

Из баклажан также получается фантастическая овощная закуска. Приготовьте ее по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь всю зиму.