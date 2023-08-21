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Такими баклажанами грузины любят полакомиться зимой: простой рецепт для настоящих гурманов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Попробуйте и вы баклажаны по-грузински
Попробуйте и вы баклажаны по-грузински. Фото apostrophe.ua

Близкие влюбятся с первой ложки

Сейчас время сбора урожая баклажанов. Их можно добавлять в салаты, запекать в духовке и на гриле, готовить из них потрясающие рулетики и заготавливать на зиму.

Сегодня вместе с Uaportal расскажем, как холодной зимой лакомятся баклажанами грузины. Этот рецепт настолько вкусный, что он удовлетворит вкус даже самого требовательного гурмана. Попробуем?

Как приготовить баклажаны на зиму по-грузински

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 кг;
  • помидоры – 600 г;
  • болгарский перец – 600 г;
  • чеснок – 1-2 головки;
  • острый перец чили – по вкусу;
  • растительное масло – 100 мл;
  • столовый уксус (9%) – 70 мл;
  • сахар – 150 г;
  • соль – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Тщательно помойте и обсушите все овощи.
  2. Баклажаны нарежьте кружочками, посолите и оставьте на час. Через указанное время тщательно промойте ломтики водой. Болгарский перец очистите от семян, порежьте и пропустите вместе с помидорами через блендер. С помощью пресса измельчите чеснок.
  3. В кастрюле с толстым дном смешайте перец, помидоры и чеснок. В получившуюся массу добавьте уксус, соль, сахар и растительное масло, добавьте баклажаны. Регулярно помешивая, варите в течение получаса.
  4. Готовый салат разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте, переверните, укутайте до полного охлаждения.

Из баклажан также получается фантастическая овощная закуска. Приготовьте ее по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь всю зиму.

Теги:
#Рецепт #Грузия #Баклажаны #Готовим дома