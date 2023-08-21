Такими баклажанами грузины любят полакомиться зимой: простой рецепт для настоящих гурманов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Близкие влюбятся с первой ложки
Сейчас время сбора урожая баклажанов. Их можно добавлять в салаты, запекать в духовке и на гриле, готовить из них потрясающие рулетики и заготавливать на зиму.
Сегодня вместе с Uaportal расскажем, как холодной зимой лакомятся баклажанами грузины. Этот рецепт настолько вкусный, что он удовлетворит вкус даже самого требовательного гурмана. Попробуем?
Как приготовить баклажаны на зиму по-грузински
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 кг;
- помидоры – 600 г;
- болгарский перец – 600 г;
- чеснок – 1-2 головки;
- острый перец чили – по вкусу;
- растительное масло – 100 мл;
- столовый уксус (9%) – 70 мл;
- сахар – 150 г;
- соль – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Тщательно помойте и обсушите все овощи.
- Баклажаны нарежьте кружочками, посолите и оставьте на час. Через указанное время тщательно промойте ломтики водой. Болгарский перец очистите от семян, порежьте и пропустите вместе с помидорами через блендер. С помощью пресса измельчите чеснок.
- В кастрюле с толстым дном смешайте перец, помидоры и чеснок. В получившуюся массу добавьте уксус, соль, сахар и растительное масло, добавьте баклажаны. Регулярно помешивая, варите в течение получаса.
- Готовый салат разлейте в стерилизованные банки, плотно закройте, переверните, укутайте до полного охлаждения.
Из баклажан также получается фантастическая овощная закуска. Приготовьте ее по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь всю зиму.