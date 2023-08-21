Пару минут - и готово: этот сытный и бюджетный салат всегда будет у вас в холодильнике
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Блюдо, которое захочется готовить снова и снова
Разнообразные салаты готовятся практически на каждой кухне. Это уже неотъемлемый атрибут и праздничного стола, и семейного ужина — готовить это блюдо невероятно легко. Вам нужно просто порезать все ингредиенты, добавить заправку — и можно наслаждаться!
Именно такой простой в приготовлении салат с грибами по рецепту "Мета" мы с вами и приготовим. Простые продукты в составе, никакой суеты в процессе приготовления — все это сделает блюдо вашим любимым. Попробуйте — и вы не пожалеете!
Как приготовить салат с грибами
Ингредиенты:
- яйца – 7 шт.;
- грибы (шампиньоны) – 200 – 250 гр.;
- творог – 150 – 180 гр.;
- горошек зеленый, консервированный – 1 банка;
- майонез – 2 ст. л.;
- йогурт натуральный – 2 ст. л.;
- лук зеленый – пучок;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца отварите и мелко порежьте.
- Грибы порежьте и отварите в соленой воде 5 минут.
- Мелко нарежьте или натрите сыр. Порежьте зеленый лук.
- Смешайте все ингредиенты, добавьте консервированный горошек, майонез и йогурт. Посолите, поперчите и подавайте на стол. При желании можете украсить зеленью.
Как правильно почистить грибы, читайте в материале "Телеграфа". Оказывается, это быстро, просто и без хлопот!