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Пару минут - и готово: этот сытный и бюджетный салат всегда будет у вас в холодильнике

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простой в приготовлении салат с грибами
Простой в приготовлении салат с грибами. Фото Meta.ua

Блюдо, которое захочется готовить снова и снова

Разнообразные салаты готовятся практически на каждой кухне. Это уже неотъемлемый атрибут и праздничного стола, и семейного ужина — готовить это блюдо невероятно легко. Вам нужно просто порезать все ингредиенты, добавить заправку — и можно наслаждаться!

Именно такой простой в приготовлении салат с грибами по рецепту "Мета" мы с вами и приготовим. Простые продукты в составе, никакой суеты в процессе приготовления — все это сделает блюдо вашим любимым. Попробуйте — и вы не пожалеете!

Как приготовить салат с грибами

Ингредиенты:

  • яйца – 7 шт.;
  • грибы (шампиньоны) – 200 – 250 гр.;
  • творог – 150 – 180 гр.;
  • горошек зеленый, консервированный – 1 банка;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • йогурт натуральный – 2 ст. л.;
  • лук зеленый – пучок;
  • соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яйца отварите и мелко порежьте.
  2. Грибы порежьте и отварите в соленой воде 5 минут.
  3. Мелко нарежьте или натрите сыр. Порежьте зеленый лук.
  4. Смешайте все ингредиенты, добавьте консервированный горошек, майонез и йогурт. Посолите, поперчите и подавайте на стол. При желании можете украсить зеленью.

Как правильно почистить грибы, читайте в материале "Телеграфа". Оказывается, это быстро, просто и без хлопот!

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#Рецепт #Салат #Грибы #Готовим дома