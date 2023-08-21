Просто пожарьте яблоки с хлебом: необычный десерт за пару минут

Близкие удивятся, но потом попросят добавки

Во вторник, 29 сентября в Украине празднуется Ореховый Спас. Традиционно в этот день семьи собираются за одним столом и лакомятся угощениям с орехами и фруктами. Если же не хочется готовить классическую шарлотку, предлагаем быстрый десерт из хлеба и яблок.

С приготовлением вкусного простого блюда "Яблочная сковорода" по рецепту Shuba вы справитесь буквально за минуты. Близкие сначала удивятся необычному сочетанию ингредиентов, но когда попробуют, попросят добавки.

Как приготовить быстрый десерт "Яблочная сковорода"

Ингредиенты на 3 порции:

яблоки — 3 шт.;

масло сливочное 73% — 100 г;

хлеб белый, ломтик — 4 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

корица молотая — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Яблоки помойте и очистите от кожуры. Мякоть нарежьте кубиками или дольками. Белый хлеб нарежьте небольшими кубиками. Достаньте сливочное масло из холодильника. Разогрейте сковороду среднего размера, положите в нее сливочное масло и яблоки, обжарьте до готовности на протяжении 4-5 минут. Добавьте в сковороду кубики хлеба. В отдельной посуде смешайте сахар и корицу. Посыпьте этой смесью яблоки и хлеб, перемешайте и жарьте на медленном огне, пока хлеб не зарумянится. Десерт готов. Переложите его в тарелки и подавайте на стол в теплом виде.

Предлагаем еще побаловать близких необычными яблоками в кляре по рецепту "Телеграфа". Эти блюда им очень запомнятся!