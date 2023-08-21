Вкуснятина на зиму без стерилизации: такого кабачкового лечо вы еще не пробовали

Нереальная вкусность на зиму из кабачков

Мы рассказывали, как вкусно закрыть кабачки на зиму. Но последующий рецепт выводит консервированные кабачки на новый уровень. От этого рецепта будут безумствовать даже те, кто не считает себя фанатом зимних заготовок.

Такой соус выгодно оттенит практически любое второе блюдо. Как приготовить лечо из кабачков, рассказали на портале "1 минута".

Ингредиенты:

Кабачки – 2 килограмма;

Болгарский перец красный – 1,5 кг;

Помидоры – 3 килограмма;

Чеснок – 200 граммов;

Перец острый – 1 штука;

Растительное масло – 200 миллилитров;

Сахар – 200 граммов;

Соль поваренная – 50 граммов;

Уксус 9% – 100 грамм.

Способ приготовления:

Моем овощи и готовим их к обработке. У помидоров удаляем плодоножки и разрезаем их на несколько частей. Пропускаем через мясорубку. У перца вынимаем плодоножки вместе с семенами. Кабачки режем кольцами или полукольцами (в зависимости от размера). Ставим на плиту кастрюлю и вливаем в нее растительное масло. Добавляем извращенные томаты, острый перец и даем смеси закипеть. Затем убавляем огонь и томим блюдо 10 минут. Добавляем болгарский перец и кабачки, после закипания тушим 20 минут. Добавляем чеснок, сахар и соль. Уксус добавляем за 5 минут до готовности. Наполняем заранее подготовленные стерилизованные банки. Сразу закручиваем крышками.

Заготовка хорошо хранится в темном и прохладном месте. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть на зиму помидоры.