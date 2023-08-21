Такого вы еще не пробовали: зеленую аджику по этому рецепту будете готовить ведрами.

Прекрасный рецепт вкусной заготовки

Все любят обычную пикантную аджику на томатах. Но мало кто знает, что в этой заготовке есть сестра-близнец — зеленая аджика.

И зря – она очень вкусная. Классическое блюдо готовят с копченым перцем, который сушат над домашним костром. Рецептом разделились на портале appetito.com.ua.

Ингредиенты:

базилик – 150 г;

оливковое масло – 30 мл;

укроп и петрушка – по 170 г;

каменная соль – 60 г;

мята – 100 г;

зеленый острый перец – четыре стручка;

кинза – 170 г;

молодой чеснок – четыре головки;

по желанию тимьян и тархун.

Способ приготовления:

Пряные травы промываем под струей воды. Раскладываем на кухонной салфетке и обсушиваем. Чистим чеснок и перец. Мелко крошим пряные травы. Чеснок пропускаем через пресс, а перец извращаем на мясорубке или измельчаем с помощью блендера. Все перекладываем в каменную ступку, добавляем соль и вливаем оливковое масло. Хорошо перетираем. Получившуюся массу перекладываем в стерильную сухую емкость и ставим в холодное место. Уже через день она будет готова.

Что важно – использовать следует только каменную соль – это природный консервант. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть помидоры на зиму.