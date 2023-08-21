Такого вы еще не пробовали: зеленую аджику по этому рецепту будете готовить ведрами.
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Прекрасный рецепт вкусной заготовки
Все любят обычную пикантную аджику на томатах. Но мало кто знает, что в этой заготовке есть сестра-близнец — зеленая аджика.
И зря – она очень вкусная. Классическое блюдо готовят с копченым перцем, который сушат над домашним костром. Рецептом разделились на портале appetito.com.ua.
Ингредиенты:
базилик – 150 г;
оливковое масло – 30 мл;
укроп и петрушка – по 170 г;
каменная соль – 60 г;
мята – 100 г;
зеленый острый перец – четыре стручка;
кинза – 170 г;
молодой чеснок – четыре головки;
по желанию тимьян и тархун.
Способ приготовления:
- Пряные травы промываем под струей воды. Раскладываем на кухонной салфетке и обсушиваем. Чистим чеснок и перец.
- Мелко крошим пряные травы. Чеснок пропускаем через пресс, а перец извращаем на мясорубке или измельчаем с помощью блендера.
- Все перекладываем в каменную ступку, добавляем соль и вливаем оливковое масло. Хорошо перетираем.
- Получившуюся массу перекладываем в стерильную сухую емкость и ставим в холодное место. Уже через день она будет готова.
Что важно – использовать следует только каменную соль – это природный консервант. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть помидоры на зиму.