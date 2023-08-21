Без мяса, и все равно вкусно: бюджетные горячие бутерброды, что исчезнут со стола за минуту
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Замечательное блюдо – и вкусно, и бюджетно
Мы рассказывали, как приготовить вкусный классический омлет. Но даже такие элементарные завтраки со временем надоедают и хочется чего-нибудь необычного. Такого, как следующее блюдо.
Хрустящие и аппетитные гренки с картофелем помогут с минимальными затратами накормить всю семью. Для основания гренок подойдёт любой плотный белый хлеб. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- Кусок хлеба — 6-7 шт
- Картофель — 350 г
- Лук репчатый — 1/2 шт.
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Укроп, соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — 6 ст.л
Способ приготовления:
- Картофель и лук чистим и натираем на крупную терку. Если картофель получается слишком сочный – лишний сок можно удалить.
- Добавляем в картофель яйцо, соль, перец и нарезанный укроп. Тщательно перемешиваем.
- Хлеб режем на ломтики. На каждый кусочек выкладываем слой картофеля (толщиной около 1 см) и прижимаем его к поверхности (можно вилкой).
- Кладем кусочки начинкой вниз на горячую сковороду с растительным маслом. Сначала обжариваем эту сторону до хрустящей корочки, затем переворачиваем и немного обжариваем уже другую сторону.
Готовые гренки особенно вкусны горячими. Их можно есть самими, а можно обмакивать в густой соус "Хайдари".