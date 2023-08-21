Без мяса, и все равно вкусно: бюджетные горячие бутерброды, что исчезнут со стола за минуту

Замечательное блюдо – и вкусно, и бюджетно

Мы рассказывали, как приготовить вкусный классический омлет. Но даже такие элементарные завтраки со временем надоедают и хочется чего-нибудь необычного. Такого, как следующее блюдо.

Хрустящие и аппетитные гренки с картофелем помогут с минимальными затратами накормить всю семью. Для основания гренок подойдёт любой плотный белый хлеб. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

Кусок хлеба — 6-7 шт

Картофель — 350 г

Лук репчатый — 1/2 шт.

Яйцо куриное — 1 шт.

Укроп, соль, перец — по вкусу

Растительное масло — 6 ст.л

Способ приготовления:

Картофель и лук чистим и натираем на крупную терку. Если картофель получается слишком сочный – лишний сок можно удалить. Добавляем в картофель яйцо, соль, перец и нарезанный укроп. Тщательно перемешиваем. Хлеб режем на ломтики. На каждый кусочек выкладываем слой картофеля (толщиной около 1 см) и прижимаем его к поверхности (можно вилкой). Кладем кусочки начинкой вниз на горячую сковороду с растительным маслом. Сначала обжариваем эту сторону до хрустящей корочки, затем переворачиваем и немного обжариваем уже другую сторону.

Готовые гренки особенно вкусны горячими. Их можно есть самими, а можно обмакивать в густой соус "Хайдари".