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Без мяса, и все равно вкусно: бюджетные горячие бутерброды, что исчезнут со стола за минуту

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такие горячие бутерброды будете готовить постоянно Новость обновлена 21 августа 2023, 16:22
Такие горячие бутерброды будете готовить постоянно. Фото realist.online

Замечательное блюдо – и вкусно, и бюджетно

Мы рассказывали, как приготовить вкусный классический омлет. Но даже такие элементарные завтраки со временем надоедают и хочется чего-нибудь необычного. Такого, как следующее блюдо.

Хрустящие и аппетитные гренки с картофелем помогут с минимальными затратами накормить всю семью. Для основания гренок подойдёт любой плотный белый хлеб. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • Кусок хлеба — 6-7 шт
  • Картофель — 350 г
  • Лук репчатый — 1/2 шт.
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Укроп, соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — 6 ст.л

Способ приготовления:

  1. Картофель и лук чистим и натираем на крупную терку. Если картофель получается слишком сочный – лишний сок можно удалить.
  2. Добавляем в картофель яйцо, соль, перец и нарезанный укроп. Тщательно перемешиваем.
  3. Хлеб режем на ломтики. На каждый кусочек выкладываем слой картофеля (толщиной около 1 см) и прижимаем его к поверхности (можно вилкой).
  4. Кладем кусочки начинкой вниз на горячую сковороду с растительным маслом. Сначала обжариваем эту сторону до хрустящей корочки, затем переворачиваем и немного обжариваем уже другую сторону.

Готовые гренки особенно вкусны горячими. Их можно есть самими, а можно обмакивать в густой соус "Хайдари".

Теги:
#Рецепт #Картофель #Завтрак #Бутерброды