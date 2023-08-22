Знаменитый итальянский рецепт: эти яблочные оладьи будут просить на каждый завтрак
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Сытный, полезный завтрак придется по вкусу всем
Во вторник, 29 августа, в Украине отмечают Ореховый Спас. Праздник получил такое название, так как в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Часто в домах в этот день готовят выпечку с орехами и фруктами. И если вы ищете рецепт с яблоками, то вам сюда
"ТСН" предлагает рецепт итальянских яблочных оладий — традиционного лакомства на севере страны. Их изюминка — неповторимый аромат, который не сравнится ни с чем. Этими оладьями будут с удовольствием лакомиться и взрослые, и дети.
Как приготовить итальянские яблочные оладьи
Ингредиенты:
- сухие дрожжи — 1 ст. л.;
- теплая вода — 350 мл;
- мука — 125 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — щепотка;
- яичный желток — 1 шт.;
- растительное масло — 500 мл;
- яблоки — 3 шт.;
- граппа — ч. л.;
- сахарная пудра — для посыпки.
Способ приготовления:
- В миску среднего размера налейте теплую воду, растворите сухие дрожжи и оставьте на несколько минут. Туда же добавьте муку, сахар, соль, яичный желток и граппу. Смешайте все ингредиенты до однородности, накройте чистой тканью и оставьте тесто на 15-20 минут.
- Помойте и очистите яблоки. Сердцевины удалите, а мякоть нарежьте тонкими ровными кольцами.
- В глубокой сковороде на среднем огне нагрейте масло.
- Окуните яблочные кольца в тесто и обжаривайте до золотисто-коричневого цвета.
- Выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впиталось лишнее масло. Теплые оладьи посыпьте сахарной пудрой и подавайте.
Рекомендуем также приготовить пирожки с яблоками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.