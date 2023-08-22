Знаменитый итальянский рецепт: эти яблочные оладьи будут просить на каждый завтрак

Сытный, полезный завтрак придется по вкусу всем

Во вторник, 29 августа, в Украине отмечают Ореховый Спас. Праздник получил такое название, так как в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Часто в домах в этот день готовят выпечку с орехами и фруктами. И если вы ищете рецепт с яблоками, то вам сюда

"ТСН" предлагает рецепт итальянских яблочных оладий — традиционного лакомства на севере страны. Их изюминка — неповторимый аромат, который не сравнится ни с чем. Этими оладьями будут с удовольствием лакомиться и взрослые, и дети.

Как приготовить итальянские яблочные оладьи

Ингредиенты:

сухие дрожжи — 1 ст. л.;

теплая вода — 350 мл;

мука — 125 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

яичный желток — 1 шт.;

растительное масло — 500 мл;

яблоки — 3 шт.;

граппа — ч. л.;

сахарная пудра — для посыпки.

Способ приготовления:

В миску среднего размера налейте теплую воду, растворите сухие дрожжи и оставьте на несколько минут. Туда же добавьте муку, сахар, соль, яичный желток и граппу. Смешайте все ингредиенты до однородности, накройте чистой тканью и оставьте тесто на 15-20 минут. Помойте и очистите яблоки. Сердцевины удалите, а мякоть нарежьте тонкими ровными кольцами. В глубокой сковороде на среднем огне нагрейте масло. Окуните яблочные кольца в тесто и обжаривайте до золотисто-коричневого цвета. Выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впиталось лишнее масло. Теплые оладьи посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

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