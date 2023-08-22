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Знаменитый итальянский рецепт: эти яблочные оладьи будут просить на каждый завтрак

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Яблочные кольца станут популярными и в вашей семье
Яблочные кольца станут популярными и в вашей семье. Фото shuba.life

Сытный, полезный завтрак придется по вкусу всем

Во вторник, 29 августа, в Украине отмечают Ореховый Спас. Праздник получил такое название, так как в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Часто в домах в этот день готовят выпечку с орехами и фруктами. И если вы ищете рецепт с яблоками, то вам сюда

"ТСН" предлагает рецепт итальянских яблочных оладий — традиционного лакомства на севере страны. Их изюминка — неповторимый аромат, который не сравнится ни с чем. Этими оладьями будут с удовольствием лакомиться и взрослые, и дети.

Как приготовить итальянские яблочные оладьи

Ингредиенты:

  • сухие дрожжи — 1 ст. л.;
  • теплая вода — 350 мл;
  • мука — 125 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • яичный желток — 1 шт.;
  • растительное масло — 500 мл;
  • яблоки — 3 шт.;
  • граппа — ч. л.;
  • сахарная пудра — для посыпки.

Способ приготовления:

  1. В миску среднего размера налейте теплую воду, растворите сухие дрожжи и оставьте на несколько минут. Туда же добавьте муку, сахар, соль, яичный желток и граппу. Смешайте все ингредиенты до однородности, накройте чистой тканью и оставьте тесто на 15-20 минут.
  2. Помойте и очистите яблоки. Сердцевины удалите, а мякоть нарежьте тонкими ровными кольцами.
  3. В глубокой сковороде на среднем огне нагрейте масло.
  4. Окуните яблочные кольца в тесто и обжаривайте до золотисто-коричневого цвета.
  5. Выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впиталось лишнее масло. Теплые оладьи посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Рекомендуем также приготовить пирожки с яблоками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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#Рецепт #Яблоки #Ореховый Спас #Готовим дома