Эти котлетки съедят до того, как они успеют остыть: никто не догадается, что в них нет мяса

Все удивятся, когда узнают, из чего биточки

Украинская национальная кухня богата вкусными блюдами, и котлеты — одно из таких. Что может быть вкуснее кусочка ароматного мясного биточка?

Безусловно, рецептов котлет — неимоверное количество. А что, если дома мяса нет, а полакомиться любимыми биточками хочется? Приготовить их без мяса. Котлеты по рецепту Shuba получаются невероятно вкусными — никто даже не догадается, что в них нет мяса.

Как приготовить котлеты из гречки без мяса

Ингредиенты на 8 порций:

гречневая каша — 300 г;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

яйцо куриное, большое — 3 шт.;

растительное масло, панировочные сухари — по вкусу.

Способ приготовления:

Сварите гречку, охладите ее и всыпьте в глубокую миску. Туда же вбейте три яйца и взбейте до однородности погружным блендером. Подготовьте овощи: лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на средней терке, а чеснок — на мелкой. Лук поджарьте на сковороде с нагретым маслом до прозрачности. Добавьте туда морковь и чеснок, жарьте еще 2-3 минуты. Получившуюся зажарку отправьте в гречку. Все посолите, поперчите и все перемешайте. Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и поджарьте на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

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