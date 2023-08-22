Эти котлетки съедят до того, как они успеют остыть: никто не догадается, что в них нет мяса
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Все удивятся, когда узнают, из чего биточки
Украинская национальная кухня богата вкусными блюдами, и котлеты — одно из таких. Что может быть вкуснее кусочка ароматного мясного биточка?
Безусловно, рецептов котлет — неимоверное количество. А что, если дома мяса нет, а полакомиться любимыми биточками хочется? Приготовить их без мяса. Котлеты по рецепту Shuba получаются невероятно вкусными — никто даже не догадается, что в них нет мяса.
Как приготовить котлеты из гречки без мяса
Ингредиенты на 8 порций:
- гречневая каша — 300 г;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- яйцо куриное, большое — 3 шт.;
- растительное масло, панировочные сухари — по вкусу.
Способ приготовления:
- Сварите гречку, охладите ее и всыпьте в глубокую миску. Туда же вбейте три яйца и взбейте до однородности погружным блендером.
- Подготовьте овощи: лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на средней терке, а чеснок — на мелкой.
- Лук поджарьте на сковороде с нагретым маслом до прозрачности. Добавьте туда морковь и чеснок, жарьте еще 2-3 минуты.
- Получившуюся зажарку отправьте в гречку. Все посолите, поперчите и все перемешайте.
- Сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и поджарьте на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
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