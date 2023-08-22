Вкусное блюдо для всей семьи: рецепт постного сытного салата

Раз-два — и готово

С 14 по 27 августа в Украине длится Успенский пост. В связи с этим христиане ограничивают свое питание, не употребляя мясные, рыбные и молочные блюда. Основную часть рациона составляют овощи, фрукты, ягоды, орехи, грибы.

Если вы ищете вкусные постные рецепты, то вам сюда! Классический греческий салат по рецепту "Мета" — это любимое многими блюдо, которое популярно уже много лет. Вы сможете разнообразить постное меню невероятным салатом, который съедят за минуту.

Как приготовить классический греческий салат

Ингредиенты:

томаты — 4 шт.;

огурец — 2 шт.;

перец красный сладкий — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

оливки — 60 г;

сыр фета — 250 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

оливковое масло — 100 мл;

лимон, сок — 30 мл;

орегано, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Все овощи и зелень тщательно помойте и нарежьте крупными кусками. Лук нарежьте полукольцами. Сыр фета нарежьте кубиками. Перемешайте все ингредиенты, добавьте черные или зеленые оливки. Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, орегано, мелко нарезанный чеснок, соль и перец. Добавьте в салат и наслаждайтесь.

На десерт полакомьтесь постной шарлоткой без яиц по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!