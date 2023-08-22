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Вкусное блюдо для всей семьи: рецепт постного сытного салата

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простой и невероятно вкусный греческий салат
Простой и невероятно вкусный греческий салат. Фото Meta.ua

Раз-два — и готово

С 14 по 27 августа в Украине длится Успенский пост. В связи с этим христиане ограничивают свое питание, не употребляя мясные, рыбные и молочные блюда. Основную часть рациона составляют овощи, фрукты, ягоды, орехи, грибы.

Если вы ищете вкусные постные рецепты, то вам сюда! Классический греческий салат по рецепту "Мета" — это любимое многими блюдо, которое популярно уже много лет. Вы сможете разнообразить постное меню невероятным салатом, который съедят за минуту.

Как приготовить классический греческий салат

Ингредиенты:

  • томаты — 4 шт.;
  • огурец — 2 шт.;
  • перец красный сладкий — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • оливки — 60 г;
  • сыр фета — 250 г;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • оливковое масло — 100 мл;
  • лимон, сок — 30 мл;
  • орегано, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Все овощи и зелень тщательно помойте и нарежьте крупными кусками. Лук нарежьте полукольцами. Сыр фета нарежьте кубиками.
  2. Перемешайте все ингредиенты, добавьте черные или зеленые оливки.
  3. Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, орегано, мелко нарезанный чеснок, соль и перец. Добавьте в салат и наслаждайтесь.

На десерт полакомьтесь постной шарлоткой без яиц по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Успенский пост #Греческий салат #Готовим дома