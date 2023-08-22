Вкусное блюдо для всей семьи: рецепт постного сытного салата
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Раз-два — и готово
С 14 по 27 августа в Украине длится Успенский пост. В связи с этим христиане ограничивают свое питание, не употребляя мясные, рыбные и молочные блюда. Основную часть рациона составляют овощи, фрукты, ягоды, орехи, грибы.
Если вы ищете вкусные постные рецепты, то вам сюда! Классический греческий салат по рецепту "Мета" — это любимое многими блюдо, которое популярно уже много лет. Вы сможете разнообразить постное меню невероятным салатом, который съедят за минуту.
Как приготовить классический греческий салат
Ингредиенты:
- томаты — 4 шт.;
- огурец — 2 шт.;
- перец красный сладкий — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- оливки — 60 г;
- сыр фета — 250 г;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- оливковое масло — 100 мл;
- лимон, сок — 30 мл;
- орегано, соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Все овощи и зелень тщательно помойте и нарежьте крупными кусками. Лук нарежьте полукольцами. Сыр фета нарежьте кубиками.
- Перемешайте все ингредиенты, добавьте черные или зеленые оливки.
- Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, орегано, мелко нарезанный чеснок, соль и перец. Добавьте в салат и наслаждайтесь.
На десерт полакомьтесь постной шарлоткой без яиц по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!