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Из-за этой закуски все откажутся даже от шашлыков: пару минут - и блюдо на столе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вы будете готовить соус только так
Вы будете готовить соус только так. Фото tsn.ua

Острее блюда вы не пробовали!

Существует огромное количество соусов, которые рекомендуют подавать к ароматному мясу. В зависимости от вида мяса можно подобрать соус, который наиболее удачно подчеркнет вкус и дополнит его.

Острая закуска из помидор по рецепту "ТСН" станет хитом вашего стола. Рецепт приготовления очень легкий, составляющие — простые и доступные, затраченное время на соус — две минуты. Заинтригованы? Тогда идем готовить.

Как приготовить острую закуску из помидор

Ингредиенты:

  • помидоры — 5 шт.;
  • перец болгарский красный — 2 шт.;
  • перец острый стручковый — 1 шт.;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • яблочный уксус — 30 г;
  • масло оливковое — 30 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • зелень свежая (петрушка, кинза) — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помидоры, перец и зелень помойте. У помидор удалите плодоножку и нарежьте крупными кусочками. Болгарский перец очистите от плодоножек и семян и нарежьте кусочками, острый перец также нарежьте на кусочки.
  2. Болгарский и острый перец выложите в блендер, добавьте чеснок, сахар, соль, зелень и уксус. Все измельчите все до однородной массы.
  3. В емкость на дно выложите немного заправки, затем слой помидор. Повторяйте все слои.
  4. Сверху налейте масло, закройте герметично крышкой, встряхните и отправьте в холодильник на сутки.

К ароматному шашлыку приготовьте соус по-грузински по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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