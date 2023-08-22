Из-за этой закуски все откажутся даже от шашлыков: пару минут - и блюдо на столе
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Острее блюда вы не пробовали!
Существует огромное количество соусов, которые рекомендуют подавать к ароматному мясу. В зависимости от вида мяса можно подобрать соус, который наиболее удачно подчеркнет вкус и дополнит его.
Острая закуска из помидор по рецепту "ТСН" станет хитом вашего стола. Рецепт приготовления очень легкий, составляющие — простые и доступные, затраченное время на соус — две минуты. Заинтригованы? Тогда идем готовить.
Как приготовить острую закуску из помидор
Ингредиенты:
- помидоры — 5 шт.;
- перец болгарский красный — 2 шт.;
- перец острый стручковый — 1 шт.;
- чеснок — 5 зубчиков;
- яблочный уксус — 30 г;
- масло оливковое — 30 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- зелень свежая (петрушка, кинза) — по вкусу.
Способ приготовления:
- Помидоры, перец и зелень помойте. У помидор удалите плодоножку и нарежьте крупными кусочками. Болгарский перец очистите от плодоножек и семян и нарежьте кусочками, острый перец также нарежьте на кусочки.
- Болгарский и острый перец выложите в блендер, добавьте чеснок, сахар, соль, зелень и уксус. Все измельчите все до однородной массы.
- В емкость на дно выложите немного заправки, затем слой помидор. Повторяйте все слои.
- Сверху налейте масло, закройте герметично крышкой, встряхните и отправьте в холодильник на сутки.
К ароматному шашлыку приготовьте соус по-грузински по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!