Теперь в магазин ни ногой: невероятный рецепт постного домашнего майонеза

Оказывается, майонез можно есть в пост!

С 14 по 27 августа длится Успенский пост. В эти дни верующие ограничивают свое питание, не употребляя мясные, рыбные и молочные блюда. Если вы ищете постные рецепты, то вы по адресу.

Сегодня мы вместе с Food Oboz приготовим постный майонез. Он подойдет для тех, кто следит за фигурой либо строго держит пост. В отличие от традиционного рецепта в этот майонез не добавляют яйцо и готовят на основе фасоли. Заинтригованы? Тогда идем готовить.

Как приготовить постный майонез

Ингредиенты:

консервированная фасоль — 1 банка

соль — 0,5 ч. л.;

сахарный песок — 0,5 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

горчица (готовая) — 1 ч. л.;

растительное масло без запаха — 200 мл.

Способ приготовления:

В посуду с сахаром наливаем три столовых ложки фасолевого маринада. Перемешиваем до полного растворения сахара. Полученную массу переливаем в чашу блендера, добавляем острую горчицу и 1 ст. л. фасоли. Все взбиваем. Продолжая взбивать, постепенно вливаем растительное масло и лимонный сок. Когда все ингредиенты добавлены, еще раз взбиваем наш майонез. Смесь должна увеличиться в объеме и загустеть. Готовый майонез перекладываем в блюдце и подаем к столу или храним в герметичной посуде.

Приготовьте салат по рецепту "Телеграфа", заправьте майонезом и наслаждайтесь. Приятного аппетита.