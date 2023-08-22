Теперь в магазин ни ногой: невероятный рецепт постного домашнего майонеза
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Оказывается, майонез можно есть в пост!
С 14 по 27 августа длится Успенский пост. В эти дни верующие ограничивают свое питание, не употребляя мясные, рыбные и молочные блюда. Если вы ищете постные рецепты, то вы по адресу.
Сегодня мы вместе с Food Oboz приготовим постный майонез. Он подойдет для тех, кто следит за фигурой либо строго держит пост. В отличие от традиционного рецепта в этот майонез не добавляют яйцо и готовят на основе фасоли. Заинтригованы? Тогда идем готовить.
Как приготовить постный майонез
Ингредиенты:
- консервированная фасоль — 1 банка
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахарный песок — 0,5 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- горчица (готовая) — 1 ч. л.;
- растительное масло без запаха — 200 мл.
Способ приготовления:
- В посуду с сахаром наливаем три столовых ложки фасолевого маринада. Перемешиваем до полного растворения сахара.
- Полученную массу переливаем в чашу блендера, добавляем острую горчицу и 1 ст. л. фасоли. Все взбиваем.
- Продолжая взбивать, постепенно вливаем растительное масло и лимонный сок.
- Когда все ингредиенты добавлены, еще раз взбиваем наш майонез. Смесь должна увеличиться в объеме и загустеть.
- Готовый майонез перекладываем в блюдце и подаем к столу или храним в герметичной посуде.
Приготовьте салат по рецепту "Телеграфа", заправьте майонезом и наслаждайтесь. Приятного аппетита.