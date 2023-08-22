Если летом не хочется долго стоять у плиты: еврейские кулинары готовят курицу именно так
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Что нам первое приходит в голову, когда мы думаем о еврейской кухне? Каша варничкес или драники по-еврейски?
А хотите узнать, как в Израиле готовят курицу? Кстати, там очень ценится время, поэтому главное в еврейских рецептах — простота и универсальность. Попробуем порадовать своих близких мясом по-еврейски по рецепту "Важно знать"? Тем более, что для этого универсального рецепта сойдет любая часть курицы, любые специи, даже чеснок для пущего аромата. Гарантированный результат будет лишь один — первоклассный вкус.
Как приготовить курицу по-еврейски
Ингредиенты:
- 1 кг куриного мяса;
- 3 луковицы;
- 0,5 ч. л. соды;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Аккуратно обжарьте курицу в подсолнечном масле со всех сторон до золотистой корочки. Когда мясо будет готово, достаньте из посуды.
- Лук нарежьте полуколечками. Жарьте в течение 5 минут в той же посуде, где готовили мясо.
- Готовый лук посыпьте содой — он должен размягчиться и превратиться в соус. Когда это произойдет, верните в посудину курицу.
- Мясо посолите, поперчите, добавьте специй по вкусу и готовьте до готовности.
А для сытного перекуса приготовьте куриные шкварки по рецепту "Телеграфа". Хрустите с удовольствием!