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Если летом не хочется долго стоять у плиты: еврейские кулинары готовят курицу именно так

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Мясо по еврейскому рецепту для занятых кулинаров
Мясо по еврейскому рецепту для занятых кулинаров. Фото vazhnoznat.com

Вам понравится этот быстрый и простой рецепт

Что нам первое приходит в голову, когда мы думаем о еврейской кухне? Каша варничкес или драники по-еврейски?

А хотите узнать, как в Израиле готовят курицу? Кстати, там очень ценится время, поэтому главное в еврейских рецептах — простота и универсальность. Попробуем порадовать своих близких мясом по-еврейски по рецепту "Важно знать"? Тем более, что для этого универсального рецепта сойдет любая часть курицы, любые специи, даже чеснок для пущего аромата. Гарантированный результат будет лишь один — первоклассный вкус.

Как приготовить курицу по-еврейски

Ингредиенты:

  • 1 кг куриного мяса;
  • 3 луковицы;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Аккуратно обжарьте курицу в подсолнечном масле со всех сторон до золотистой корочки. Когда мясо будет готово, достаньте из посуды.
  2. Лук нарежьте полуколечками. Жарьте в течение 5 минут в той же посуде, где готовили мясо.
  3. Готовый лук посыпьте содой — он должен размягчиться и превратиться в соус. Когда это произойдет, верните в посудину курицу.
  4. Мясо посолите, поперчите, добавьте специй по вкусу и готовьте до готовности.

А для сытного перекуса приготовьте куриные шкварки по рецепту "Телеграфа". Хрустите с удовольствием!

Теги:
#Рецепт #Израиль #Курица #Готовим дома