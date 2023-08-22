Такой завтрак разлетится за секунду: необычный рецепт "кексов" из лаваша
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Завтракать теперь будете именно так
Каждое утро у многих начинается с вопроса, что приготовить на завтрак. Если вам надоели ежедневные оладьи, вы пришли по адресу.
Вместе с "Главредом" предлагаем приготовить закуску из лаваша с грибами. Это блюдо приготовить очень просто, но близкие будут довольны! Попробуйте — и вы будете готовить закуску и на завтрак, и для сытного перекуса.
Как приготовить закуску из лаваша с грибами
Ингредиенты:
- лаваш — 1 упаковка;
- филе куриное отварное или копченое — 200 гр;
- лук — 2 шт.;
- грибы — 300 гр;
- яйца — 2 шт.;
- картошка среднего размера — 3 шт.;
- молоко или сливки — 50 мл;
- сметана — 3 ст. л.;
- сыр твердый или пармезан — 50 гр;
- соль, перец, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Готовим все ингредиенты. Картошку чистим и отвариваем до полуготовности. Лук чистим, мелко режем и обжариваем до золотистой корочки.
- Моем, чистим и мелко нарезаем шампиньоны. Обжариваем с луком до 7 минут.
- Режем картофель и куриное филе, добавляем в сковороду к грибам. Обжариваем в течение 10 минут, солим, перчим, добавляем зелень.
- Сыр трем на терке.
- Для соуса смешиваем сливки, сметану, соль. Добавляем яйца, все перемешиваем или сбиваем блендером.
- Из лаваша вырезаем небольшие кружочки, кладем в силиконовые формы для кексов. В середину кладем столовую ложку начинки, поливаем соусом и посыпаем сыром.
- Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут. Готовые мини-запеканки посыпаем зеленью и подаем теплыми к столу.
Армянский лаваш для такого завтрака готовим по рецепту "Телеграф". Приятного аппетита!