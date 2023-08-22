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Такой завтрак разлетится за секунду: необычный рецепт "кексов" из лаваша

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычная закуска из лаваша с грибами
Необычная закуска из лаваша с грибами. Фото smak.ua

Завтракать теперь будете именно так

Каждое утро у многих начинается с вопроса, что приготовить на завтрак. Если вам надоели ежедневные оладьи, вы пришли по адресу.

Вместе с "Главредом" предлагаем приготовить закуску из лаваша с грибами. Это блюдо приготовить очень просто, но близкие будут довольны! Попробуйте — и вы будете готовить закуску и на завтрак, и для сытного перекуса.

Как приготовить закуску из лаваша с грибами

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 упаковка;
  • филе куриное отварное или копченое — 200 гр;
  • лук — 2 шт.;
  • грибы — 300 гр;
  • яйца — 2 шт.;
  • картошка среднего размера — 3 шт.;
  • молоко или сливки — 50 мл;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • сыр твердый или пармезан — 50 гр;
  • соль, перец, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Готовим все ингредиенты. Картошку чистим и отвариваем до полуготовности. Лук чистим, мелко режем и обжариваем до золотистой корочки.
  2. Моем, чистим и мелко нарезаем шампиньоны. Обжариваем с луком до 7 минут.
  3. Режем картофель и куриное филе, добавляем в сковороду к грибам. Обжариваем в течение 10 минут, солим, перчим, добавляем зелень.
  4. Сыр трем на терке.
  5. Для соуса смешиваем сливки, сметану, соль. Добавляем яйца, все перемешиваем или сбиваем блендером.
  6. Из лаваша вырезаем небольшие кружочки, кладем в силиконовые формы для кексов. В середину кладем столовую ложку начинки, поливаем соусом и посыпаем сыром.
  7. Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут. Готовые мини-запеканки посыпаем зеленью и подаем теплыми к столу.

Армянский лаваш для такого завтрака готовим по рецепту "Телеграф". Приятного аппетита!

Теги:
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