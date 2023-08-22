Такой завтрак разлетится за секунду: необычный рецепт "кексов" из лаваша

Завтракать теперь будете именно так

Каждое утро у многих начинается с вопроса, что приготовить на завтрак. Если вам надоели ежедневные оладьи, вы пришли по адресу.

Вместе с "Главредом" предлагаем приготовить закуску из лаваша с грибами. Это блюдо приготовить очень просто, но близкие будут довольны! Попробуйте — и вы будете готовить закуску и на завтрак, и для сытного перекуса.

Как приготовить закуску из лаваша с грибами

Ингредиенты:

лаваш — 1 упаковка;

филе куриное отварное или копченое — 200 гр;

лук — 2 шт.;

грибы — 300 гр;

яйца — 2 шт.;

картошка среднего размера — 3 шт.;

молоко или сливки — 50 мл;

сметана — 3 ст. л.;

сыр твердый или пармезан — 50 гр;

соль, перец, зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Готовим все ингредиенты. Картошку чистим и отвариваем до полуготовности. Лук чистим, мелко режем и обжариваем до золотистой корочки. Моем, чистим и мелко нарезаем шампиньоны. Обжариваем с луком до 7 минут. Режем картофель и куриное филе, добавляем в сковороду к грибам. Обжариваем в течение 10 минут, солим, перчим, добавляем зелень. Сыр трем на терке. Для соуса смешиваем сливки, сметану, соль. Добавляем яйца, все перемешиваем или сбиваем блендером. Из лаваша вырезаем небольшие кружочки, кладем в силиконовые формы для кексов. В середину кладем столовую ложку начинки, поливаем соусом и посыпаем сыром. Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут. Готовые мини-запеканки посыпаем зеленью и подаем теплыми к столу.

Армянский лаваш для такого завтрака готовим по рецепту "Телеграф". Приятного аппетита!