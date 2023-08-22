Этот картофель будет просто таять во рту: простой рецепт сытного ужина для всей семьи
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Близкие будут просить постоянно
Лето кончается. У нас совсем немного времени, чтобы полакомиться молодым картофелем. Этот самый популярный овощ способен превратиться с помощью нескольких приправ в сытное и роскошное блюдо.
Именно такой картофель нам предлагает "Це Смак". Лишь несколько простых приправ, куриный бульон, сливочное масло и чеснок – и на столе у вас будет невероятное блюдо. Попробуем?
Как запечь молодой картофель
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель – 1 кг;
- сливочное масло – 4 ст. л.;
- розмарин – 1-2 ч. л.;
- морская соль – 1 ч. л.;
- куриный бульон – 250 мл;
- чеснок – 3 зуб.;
- черный перец (молотый) – щепотка.
Способ приготовления:
- Очистите картофель, нарежьте кружочками около 2 см толщиной. Сливочное масло растопите, чеснок порежьте слайсами.
- В отдельной емкости смешайте сливочное масло с высушенным розмарином или тимьяном, морской солью и щепоткой перца. Полейте смесью картофель, перемешайте руками.
- Картофель в масле выложите на форму для запекания на небольшом расстоянии друг от друга. Готовьте их в разогретой до 250 ° С духовке 15 минут. Переверните, готовьте еще 15 минут.
- После образования румяной корочки влейте в форму бульон, добавьте чеснок.
- Запекайте картофель еще минут 15, пока бульон полностью не впитается в картофель.
Еще отличный вариант для семейного ужина — молодой картофель со скумбрией по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!