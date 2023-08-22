Этот картофель будет просто таять во рту: простой рецепт сытного ужина для всей семьи

Близкие будут просить постоянно

Лето кончается. У нас совсем немного времени, чтобы полакомиться молодым картофелем. Этот самый популярный овощ способен превратиться с помощью нескольких приправ в сытное и роскошное блюдо.

Именно такой картофель нам предлагает "Це Смак". Лишь несколько простых приправ, куриный бульон, сливочное масло и чеснок – и на столе у вас будет невероятное блюдо. Попробуем?

Как запечь молодой картофель

Ингредиенты на 4 порции:

картофель – 1 кг;

сливочное масло – 4 ст. л.;

розмарин – 1-2 ч. л.;

морская соль – 1 ч. л.;

куриный бульон – 250 мл;

чеснок – 3 зуб.;

черный перец (молотый) – щепотка.

Способ приготовления:

Очистите картофель, нарежьте кружочками около 2 см толщиной. Сливочное масло растопите, чеснок порежьте слайсами. В отдельной емкости смешайте сливочное масло с высушенным розмарином или тимьяном, морской солью и щепоткой перца. Полейте смесью картофель, перемешайте руками. Картофель в масле выложите на форму для запекания на небольшом расстоянии друг от друга. Готовьте их в разогретой до 250 ° С духовке 15 минут. Переверните, готовьте еще 15 минут. После образования румяной корочки влейте в форму бульон, добавьте чеснок. Запекайте картофель еще минут 15, пока бульон полностью не впитается в картофель.

Еще отличный вариант для семейного ужина — молодой картофель со скумбрией по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!