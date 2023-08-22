Укр

Этот картофель будет просто таять во рту: простой рецепт сытного ужина для всей семьи

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
От этого запеченного картофеля не откажется никто
От этого запеченного картофеля не откажется никто. Фото cesmak.info

Близкие будут просить постоянно

Лето кончается. У нас совсем немного времени, чтобы полакомиться молодым картофелем. Этот самый популярный овощ способен превратиться с помощью нескольких приправ в сытное и роскошное блюдо.

Именно такой картофель нам предлагает "Це Смак". Лишь несколько простых приправ, куриный бульон, сливочное масло и чеснок – и на столе у вас будет невероятное блюдо. Попробуем?

Как запечь молодой картофель

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофель – 1 кг;
  • сливочное масло – 4 ст. л.;
  • розмарин – 1-2 ч. л.;
  • морская соль – 1 ч. л.;
  • куриный бульон – 250 мл;
  • чеснок – 3 зуб.;
  • черный перец (молотый) – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Очистите картофель, нарежьте кружочками около 2 см толщиной. Сливочное масло растопите, чеснок порежьте слайсами.
  2. В отдельной емкости смешайте сливочное масло с высушенным розмарином или тимьяном, морской солью и щепоткой перца. Полейте смесью картофель, перемешайте руками.
  3. Картофель в масле выложите на форму для запекания на небольшом расстоянии друг от друга. Готовьте их в разогретой до 250 ° С духовке 15 минут. Переверните, готовьте еще 15 минут.
  4. После образования румяной корочки влейте в форму бульон, добавьте чеснок.
  5. Запекайте картофель еще минут 15, пока бульон полностью не впитается в картофель.

Еще отличный вариант для семейного ужина — молодой картофель со скумбрией по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Картофель #Готовим дома