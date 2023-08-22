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Чтобы ни одно яблочко не пропало: это ароматное повидло — самая настоящая находка

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасная заготовка на зиму Новость обновлена 22 августа 2023, 12:04
Прекрасная заготовка на зиму. Фото Радио maximum

Такое повидло идеально и к чаю, и в начинку к выпечке

Мы рассказывали, как закрыть на зиму моченые яблоки. Но это лишь одна маленькая часть того, что можно приготовить из яблок. Делимся рецептом вкуснейшего и густого повидла.

После застывания это повидло приобретет консистенцию, напоминающую мармелад. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни". Такое повидло отлично подходит для начинки пирожков и пирогов.

Ингредиенты:

  • Яблоки очищенные — 2 кг.
  • Холодная вода — 200 мл
  • Сахар — 800-900 г

Способ приготовления:

  1. Яблоки моем, вырезаем имеющиеся дефекты и очищаем от сердцевины. Нарезаем их небольшими кусочками. Выкладываем в подходящую для варки посуду.
  2. Добавляем прохладную воду. Накрываем кастрюлю крышкой и варим, помешивая, 25-30 минут – до мягкости яблок.
  3. Готовые яблоки протираем через сито. Полученное яблочное пюре мешаем. Из такого количества яблок выходит более 1 кг чистого яблочного пюре.
  4. Добавляем сахар. Варим, постоянно помешивая, до густого состояния. Если яблоки без кислинки, в конце добавляем совсем чуть-чуть лимонной кислоты.
  5. Разлагаем повидло в стерилизованные банки. Плотно закрываем или закатываем.

Охлаждаем и храним в холодном темном месте. Такое повидло просто идеально, чтобы стать начинкой для рыхлых пирожков.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Варенье #Повидло