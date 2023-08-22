Чтобы ни одно яблочко не пропало: это ароматное повидло — самая настоящая находка

Такое повидло идеально и к чаю, и в начинку к выпечке

Мы рассказывали, как закрыть на зиму моченые яблоки. Но это лишь одна маленькая часть того, что можно приготовить из яблок. Делимся рецептом вкуснейшего и густого повидла.

После застывания это повидло приобретет консистенцию, напоминающую мармелад. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни". Такое повидло отлично подходит для начинки пирожков и пирогов.

Ингредиенты:

Яблоки очищенные — 2 кг.

Холодная вода — 200 мл

Сахар — 800-900 г

Способ приготовления:

Яблоки моем, вырезаем имеющиеся дефекты и очищаем от сердцевины. Нарезаем их небольшими кусочками. Выкладываем в подходящую для варки посуду. Добавляем прохладную воду. Накрываем кастрюлю крышкой и варим, помешивая, 25-30 минут – до мягкости яблок. Готовые яблоки протираем через сито. Полученное яблочное пюре мешаем. Из такого количества яблок выходит более 1 кг чистого яблочного пюре. Добавляем сахар. Варим, постоянно помешивая, до густого состояния. Если яблоки без кислинки, в конце добавляем совсем чуть-чуть лимонной кислоты. Разлагаем повидло в стерилизованные банки. Плотно закрываем или закатываем.

Охлаждаем и храним в холодном темном месте. Такое повидло просто идеально, чтобы стать начинкой для рыхлых пирожков.