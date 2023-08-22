Чтобы ни одно яблочко не пропало: это ароматное повидло — самая настоящая находка
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Такое повидло идеально и к чаю, и в начинку к выпечке
Мы рассказывали, как закрыть на зиму моченые яблоки. Но это лишь одна маленькая часть того, что можно приготовить из яблок. Делимся рецептом вкуснейшего и густого повидла.
После застывания это повидло приобретет консистенцию, напоминающую мармелад. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни". Такое повидло отлично подходит для начинки пирожков и пирогов.
Ингредиенты:
- Яблоки очищенные — 2 кг.
- Холодная вода — 200 мл
- Сахар — 800-900 г
Способ приготовления:
- Яблоки моем, вырезаем имеющиеся дефекты и очищаем от сердцевины. Нарезаем их небольшими кусочками. Выкладываем в подходящую для варки посуду.
- Добавляем прохладную воду. Накрываем кастрюлю крышкой и варим, помешивая, 25-30 минут – до мягкости яблок.
- Готовые яблоки протираем через сито. Полученное яблочное пюре мешаем. Из такого количества яблок выходит более 1 кг чистого яблочного пюре.
- Добавляем сахар. Варим, постоянно помешивая, до густого состояния. Если яблоки без кислинки, в конце добавляем совсем чуть-чуть лимонной кислоты.
- Разлагаем повидло в стерилизованные банки. Плотно закрываем или закатываем.
Охлаждаем и храним в холодном темном месте. Такое повидло просто идеально, чтобы стать начинкой для рыхлых пирожков.