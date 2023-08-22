Не подходите к духовке: сочный яблочный пирог на сковороде
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Простой рецепт яблочного пирога без духовки
Мы рассказывали, как испечь рыхлые пирожечки с яблоками. Но сейчас, в жару, совсем не хочется стоять у включенной духовки. Спасают рецепты пирогов на сковороде.
Как приготовить простой пирог с яблоками, рассказали на портале "1 минута". Этот простой в приготовлении десерт подходит не хуже, чем ресторанные пироги.
Ингредиенты:
- 2 яблока;
- 1 куриное яйцо;
- 60 граммов сахара;
- 60 миллилитров растительного масла;
- 150 миллилитров молока;
- 150 граммов муки;
- 8 граммов разрыхлителя;
- 10 г ванильного сахара;
- 1 столовая ложка уксуса;
- Соль – щепотка.
Способ приготовления:
- Яйца предварительно достаем из холодильника, чтобы они успели нагреться. Сковорода для выпечки должна быть с толстым дном – иначе пирог не сможет равномерно приготовиться.
- Смазываем сковороду сливочным маслом. Дно присыпаем столовой ложкой сахара из его общего количества.
- Яблоки моем под проточной водой, чистим от кожуры и сердцевины. Нарезаем любым удобным способом,
- Выкладываем кусочки яблок на сковороду и переходим к тесту. Яйцо, соль, ванильный и обычный сахар смешиваем в отдельной миске. Добавляем молоко и растительное масло, просеянную муку.
- Тщательно перемешиваем и добавляем разрыхлитель. Быстро вливаем уксус.
- Выливаем готовое тесто в сковороду и разравниваем верх лопаткой. Сразу ставим сковороду на средний огонь и накрываем крышкой.
- Когда сковорода равномерно прогреется, огонь убавляем до маленького и выпекаем десерт еще 10 минут.
- Затем с помощью крышки и тарелки переворачиваем пирог на другую сторону. Готовим еще около 10 минут.
Готовый пирог получается насыщенным и вкусным. Также мы рассказывали, как испечь вкусную яблочную шарлотку.