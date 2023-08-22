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Не подходите к духовке: сочный яблочный пирог на сковороде

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Великолепная и простая выпечка к чаю
Великолепная и простая выпечка к чаю. Фото Галицький кореспондент

Простой рецепт яблочного пирога без духовки

Мы рассказывали, как испечь рыхлые пирожечки с яблоками. Но сейчас, в жару, совсем не хочется стоять у включенной духовки. Спасают рецепты пирогов на сковороде.

Как приготовить простой пирог с яблоками, рассказали на портале "1 минута". Этот простой в приготовлении десерт подходит не хуже, чем ресторанные пироги.

Ингредиенты:

  • 2 яблока;
  • 1 куриное яйцо;
  • 60 граммов сахара;
  • 60 миллилитров растительного масла;
  • 150 миллилитров молока;
  • 150 граммов муки;
  • 8 граммов разрыхлителя;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 1 столовая ложка уксуса;
  • Соль – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Яйца предварительно достаем из холодильника, чтобы они успели нагреться. Сковорода для выпечки должна быть с толстым дном – иначе пирог не сможет равномерно приготовиться.
  2. Смазываем сковороду сливочным маслом. Дно присыпаем столовой ложкой сахара из его общего количества.
  3. Яблоки моем под проточной водой, чистим от кожуры и сердцевины. Нарезаем любым удобным способом,
  4. Выкладываем кусочки яблок на сковороду и переходим к тесту. Яйцо, соль, ванильный и обычный сахар смешиваем в отдельной миске. Добавляем молоко и растительное масло, просеянную муку.
  5. Тщательно перемешиваем и добавляем разрыхлитель. Быстро вливаем уксус.
  6. Выливаем готовое тесто в сковороду и разравниваем верх лопаткой. Сразу ставим сковороду на средний огонь и накрываем крышкой.
  7. Когда сковорода равномерно прогреется, огонь убавляем до маленького и выпекаем десерт еще 10 минут.
  8. Затем с помощью крышки и тарелки переворачиваем пирог на другую сторону. Готовим еще около 10 минут.

Готовый пирог получается насыщенным и вкусным. Также мы рассказывали, как испечь вкусную яблочную шарлотку.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Пирог #Выпечка