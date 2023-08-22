Не подходите к духовке: сочный яблочный пирог на сковороде

Простой рецепт яблочного пирога без духовки

Мы рассказывали, как испечь рыхлые пирожечки с яблоками. Но сейчас, в жару, совсем не хочется стоять у включенной духовки. Спасают рецепты пирогов на сковороде.

Как приготовить простой пирог с яблоками, рассказали на портале "1 минута". Этот простой в приготовлении десерт подходит не хуже, чем ресторанные пироги.

Ингредиенты:

2 яблока;

1 куриное яйцо;

60 граммов сахара;

60 миллилитров растительного масла;

150 миллилитров молока;

150 граммов муки;

8 граммов разрыхлителя;

10 г ванильного сахара;

1 столовая ложка уксуса;

Соль – щепотка.

Способ приготовления:

Яйца предварительно достаем из холодильника, чтобы они успели нагреться. Сковорода для выпечки должна быть с толстым дном – иначе пирог не сможет равномерно приготовиться. Смазываем сковороду сливочным маслом. Дно присыпаем столовой ложкой сахара из его общего количества. Яблоки моем под проточной водой, чистим от кожуры и сердцевины. Нарезаем любым удобным способом, Выкладываем кусочки яблок на сковороду и переходим к тесту. Яйцо, соль, ванильный и обычный сахар смешиваем в отдельной миске. Добавляем молоко и растительное масло, просеянную муку. Тщательно перемешиваем и добавляем разрыхлитель. Быстро вливаем уксус. Выливаем готовое тесто в сковороду и разравниваем верх лопаткой. Сразу ставим сковороду на средний огонь и накрываем крышкой. Когда сковорода равномерно прогреется, огонь убавляем до маленького и выпекаем десерт еще 10 минут. Затем с помощью крышки и тарелки переворачиваем пирог на другую сторону. Готовим еще около 10 минут.

Готовый пирог получается насыщенным и вкусным. Также мы рассказывали, как испечь вкусную яблочную шарлотку.