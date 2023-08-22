Родные выстроятся в очередь за этим десертом: рецепт замечательной выпечки на Ореховый Спас
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Прекрасный вариант праздничной выпечки
Мы рассказывали, как приготовить вкусные пирожки с яблоками. В Ореховый Спас предлагаем рецепт вкусного и яркого кекса с финиками и грецкими орехами.
Готовится он просто, а получается очень вкусным. Рецептом поделились на портале smachno.ua.
Ингредиенты:
- Финики – 100 г;
- Грецкие орехи – 50 г;
- Мед – 220 г;
- Сливочное масло – 120 г;
- Молоко – 150 мл;
- Яйца – 2 шт.;
- Мука – 220 г;
- Сода – 1 ч. л.;
- Корица – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Растапливаем сливочное масло и перемешиваем его с медом до получения однородной массы. Вливаем молоко и снова перемешиваем.
- Яйца разбиваем в отдельную миску и размешиваем вилкой. Помешивая, постепенно вливаем медовую смесь.
- Смешиваем просеянную муку, корицу и соду. Порциями добавляем в жидкую смесь, каждый раз перемешивая в однородное.
- Орехи и финики нарезаем на кусочки. Половину ореховой смеси добавляем в тесто.
- Форму для кекса смазываем маслом и присыпаем мукой. Добавляем тесто, сверху посыпаем оставшимися финиками и орехами.
- Выпекаем кекс в течение 40 минут в предварительно разогретой до 170 градусов духовке. Когда он немного остынет, достаем из формы и перекладываем на тарелку.
Кекс можно посыпать просеянной сахарной пудрой. Это идеальная выпечка к чашке ароматного кофе.