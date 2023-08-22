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Родные выстроятся в очередь за этим десертом: рецепт замечательной выпечки на Ореховый Спас

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Идеально к чаю или кофе Новость обновлена 22 августа 2023, 13:11
Идеально к чаю или кофе. Фото shuba.life

Прекрасный вариант праздничной выпечки

Мы рассказывали, как приготовить вкусные пирожки с яблоками. В Ореховый Спас предлагаем рецепт вкусного и яркого кекса с финиками и грецкими орехами.

Готовится он просто, а получается очень вкусным. Рецептом поделились на портале smachno.ua.

Ингредиенты:

  • Финики – 100 г;
  • Грецкие орехи – 50 г;
  • Мед – 220 г;
  • Сливочное масло – 120 г;
  • Молоко – 150 мл;
  • Яйца – 2 шт.;
  • Мука – 220 г;
  • Сода – 1 ч. л.;
  • Корица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Растапливаем сливочное масло и перемешиваем его с медом до получения однородной массы. Вливаем молоко и снова перемешиваем.
  2. Яйца разбиваем в отдельную миску и размешиваем вилкой. Помешивая, постепенно вливаем медовую смесь.
  3. Смешиваем просеянную муку, корицу и соду. Порциями добавляем в жидкую смесь, каждый раз перемешивая в однородное.
  4. Орехи и финики нарезаем на кусочки. Половину ореховой смеси добавляем в тесто.
  5. Форму для кекса смазываем маслом и присыпаем мукой. Добавляем тесто, сверху посыпаем оставшимися финиками и орехами.
  6. Выпекаем кекс в течение 40 минут в предварительно разогретой до 170 градусов духовке. Когда он немного остынет, достаем из формы и перекладываем на тарелку.

Кекс можно посыпать просеянной сахарной пудрой. Это идеальная выпечка к чашке ароматного кофе.

Теги:
#Орехи #Ореховый Спас #Выпечка #Кекс