Родные выстроятся в очередь за этим десертом: рецепт замечательной выпечки на Ореховый Спас

Прекрасный вариант праздничной выпечки

Мы рассказывали, как приготовить вкусные пирожки с яблоками. В Ореховый Спас предлагаем рецепт вкусного и яркого кекса с финиками и грецкими орехами.

Готовится он просто, а получается очень вкусным. Рецептом поделились на портале smachno.ua.

Ингредиенты:

Финики – 100 г;

Грецкие орехи – 50 г;

Мед – 220 г;

Сливочное масло – 120 г;

Молоко – 150 мл;

Яйца – 2 шт.;

Мука – 220 г;

Сода – 1 ч. л.;

Корица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Растапливаем сливочное масло и перемешиваем его с медом до получения однородной массы. Вливаем молоко и снова перемешиваем. Яйца разбиваем в отдельную миску и размешиваем вилкой. Помешивая, постепенно вливаем медовую смесь. Смешиваем просеянную муку, корицу и соду. Порциями добавляем в жидкую смесь, каждый раз перемешивая в однородное. Орехи и финики нарезаем на кусочки. Половину ореховой смеси добавляем в тесто. Форму для кекса смазываем маслом и присыпаем мукой. Добавляем тесто, сверху посыпаем оставшимися финиками и орехами. Выпекаем кекс в течение 40 минут в предварительно разогретой до 170 градусов духовке. Когда он немного остынет, достаем из формы и перекладываем на тарелку.

Кекс можно посыпать просеянной сахарной пудрой. Это идеальная выпечка к чашке ароматного кофе.