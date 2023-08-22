Невероятная "Летняя шуба": этот праздничный салат гости съедят за секунды
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Прекрасная сытная закуска на праздничный стол
Салаты с крабовыми палочками – отличное блюдо, как для праздничного стола, так и каждый день. Мы рассказывали, как приготовить воздушную закуску, похожую на торт. Теперь делимся рецептом, который составит смелую конкуренцию привычной и надоевшей "Шубе".
Особенно он выигрышный в жару — готовится быстро, а крабовые палочки не портятся так, как сельдь. Рецептом поделились на портале Food.Oboz.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 4 шт.
- майонез
- масло сливочное – 40 г
- сыр твердый, но можно и плавленый
- яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
- Крабовые палочки натираем на терке. Яйца отвариваем.
- Когда яйца охладятся, разрезаем их пополам и отделяем белки от желтков.
- Плавленый сыр натираем на мелкой терке. Готовимся выкладывать блюдо.
- На широкий блюдо выкладываем слоями салат в такой последовательности: натертые белки, немного майонеза, крабовые палочки, майонез, плавленый сыр, майонез.
- Сверху кладем сливочное масло. Тогда снова желтки, майонез и натертые крабовые палочки.
Салат можно есть сразу, но вкуснее будет, если он немного постоит. Также мы делились рецептом вкусного постного салата.