Невероятная "Летняя шуба": этот праздничный салат гости съедят за секунды

Прекрасная сытная закуска на праздничный стол

Салаты с крабовыми палочками – отличное блюдо, как для праздничного стола, так и каждый день. Мы рассказывали, как приготовить воздушную закуску, похожую на торт. Теперь делимся рецептом, который составит смелую конкуренцию привычной и надоевшей "Шубе".

Особенно он выигрышный в жару — готовится быстро, а крабовые палочки не портятся так, как сельдь. Рецептом поделились на портале Food.Oboz.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 4 шт.

майонез

масло сливочное – 40 г

сыр твердый, но можно и плавленый

яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

Крабовые палочки натираем на терке. Яйца отвариваем. Когда яйца охладятся, разрезаем их пополам и отделяем белки от желтков. Плавленый сыр натираем на мелкой терке. Готовимся выкладывать блюдо. На широкий блюдо выкладываем слоями салат в такой последовательности: натертые белки, немного майонеза, крабовые палочки, майонез, плавленый сыр, майонез. Сверху кладем сливочное масло. Тогда снова желтки, майонез и натертые крабовые палочки.

Салат можно есть сразу, но вкуснее будет, если он немного постоит. Также мы делились рецептом вкусного постного салата.