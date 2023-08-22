Укр

Невероятная "Летняя шуба": этот праздничный салат гости съедят за секунды

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такой крабовый салат получается очень вкусным
Такой крабовый салат получается очень вкусным. Фото Smakuj

Прекрасная сытная закуска на праздничный стол

Салаты с крабовыми палочками – отличное блюдо, как для праздничного стола, так и каждый день. Мы рассказывали, как приготовить воздушную закуску, похожую на торт. Теперь делимся рецептом, который составит смелую конкуренцию привычной и надоевшей "Шубе".

Особенно он выигрышный в жару — готовится быстро, а крабовые палочки не портятся так, как сельдь. Рецептом поделились на портале Food.Oboz.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 4 шт.
  • майонез
  • масло сливочное – 40 г
  • сыр твердый, но можно и плавленый
  • яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Крабовые палочки натираем на терке. Яйца отвариваем.
  2. Когда яйца охладятся, разрезаем их пополам и отделяем белки от желтков.
  3. Плавленый сыр натираем на мелкой терке. Готовимся выкладывать блюдо.
  4. На широкий блюдо выкладываем слоями салат в такой последовательности: натертые белки, немного майонеза, крабовые палочки, майонез, плавленый сыр, майонез.
  5. Сверху кладем сливочное масло. Тогда снова желтки, майонез и натертые крабовые палочки.

Салат можно есть сразу, но вкуснее будет, если он немного постоит. Также мы делились рецептом вкусного постного салата.

Теги:
#Рецепт #Салат #Крабовые палочки #Праздничный стол