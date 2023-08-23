Готовятся быстро, съедаются еще быстрее: рецепт фантастических слоек

Близкие не смогут удержаться, чтобы не съесть еще одну

Во вторник, 29 августа, в Украине отмечается важный церковный праздник — Ореховый Спас. В этот день семьи собираются за одним столом и лакомятся выпечкой с орехами и фруктами. Если вы ищете, что приготовить на праздник, то этот рецепт для вас.

Простой рецепт слоек с яблоками и творогом от футблогера Stanishevska станет вашим любимым. Они идеально подходят и к празднику, и к семейному чаепитию. Не забудьте испечь с запасом, потому что разлетаются такие слойки мгновенно.

Как приготовить слойки с яблоками

Ингредиенты:

мука пшеничная — 280 г;

творог — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 80 г;

масло растительное — 7 ст.л;

разрыхлитель — 10 г;

ванильный экстракт — ⅕ ч.л.

Для начинки:

яблоки — 0,5 кг;

сахар — 2 ст.л;

масло сливочное — 25 г.

Способ приготовления:

Для теста необходимо блендером перетереть творог с сахаром до однородной массы. Если блендер отсутствует — перетрите через сито 2-3 раза. В полученную массу нужно добавить яйцо, ваниль и масло растительное, все перемешать и добавить просеянную муку с разрыхлителем. Тесто вымесить 4 минуты, накрыть пленкой и отправить в холодильник отдохнуть. Для начинки яблоки необходимо очистить, нарезать мелкими кубиками и обжарить на сковороде со сливочным маслом и сахаром 7 минут, пока влага не испарится. Тесто необходимо разделить на 4 куска и каждый скатать в шарики, которые затем нужно тонко раскатать в лепешки. На каждой сделать несколько надрезов и завернуть внутрь начинку. Выпекать необходимо при 180 градусах 15 минут в режиме конвекции. Если он отсутствует, то необходимо готовить слойки 20 минут на нижнем уровне духовки.

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