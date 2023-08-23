Готовятся быстро, съедаются еще быстрее: рецепт фантастических слоек
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Близкие не смогут удержаться, чтобы не съесть еще одну
Во вторник, 29 августа, в Украине отмечается важный церковный праздник — Ореховый Спас. В этот день семьи собираются за одним столом и лакомятся выпечкой с орехами и фруктами. Если вы ищете, что приготовить на праздник, то этот рецепт для вас.
Простой рецепт слоек с яблоками и творогом от футблогера Stanishevska станет вашим любимым. Они идеально подходят и к празднику, и к семейному чаепитию. Не забудьте испечь с запасом, потому что разлетаются такие слойки мгновенно.
Как приготовить слойки с яблоками
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 280 г;
- творог — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 80 г;
- масло растительное — 7 ст.л;
- разрыхлитель — 10 г;
- ванильный экстракт — ⅕ ч.л.
Для начинки:
- яблоки — 0,5 кг;
- сахар — 2 ст.л;
- масло сливочное — 25 г.
Способ приготовления:
- Для теста необходимо блендером перетереть творог с сахаром до однородной массы. Если блендер отсутствует — перетрите через сито 2-3 раза.
- В полученную массу нужно добавить яйцо, ваниль и масло растительное, все перемешать и добавить просеянную муку с разрыхлителем. Тесто вымесить 4 минуты, накрыть пленкой и отправить в холодильник отдохнуть.
- Для начинки яблоки необходимо очистить, нарезать мелкими кубиками и обжарить на сковороде со сливочным маслом и сахаром 7 минут, пока влага не испарится.
- Тесто необходимо разделить на 4 куска и каждый скатать в шарики, которые затем нужно тонко раскатать в лепешки. На каждой сделать несколько надрезов и завернуть внутрь начинку.
- Выпекать необходимо при 180 градусах 15 минут в режиме конвекции. Если он отсутствует, то необходимо готовить слойки 20 минут на нижнем уровне духовки.
Рекомендуем также постный вариант выпечки с яблоками по рецепту "Телеграфа". Готовьте и ешьте с удовольствием!