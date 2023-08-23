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Любимое блюдо принцессы Дианы: фаршированные цукини по этому рецепту готовить очень просто

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Любимые принцессой Дианой фаршированные цукини
Любимые принцессой Дианой фаршированные цукини. Фото shuba.life

Вы удивитесь, насколько это просто и вкусно

Цукини по праву называют королем лета. Из этого овоща готовят невероятное количество потрясающих блюд.

А вы знали, что фаршированный цукини очень часто просила приготовить принцесса Диана? Это поистине королевское блюдо мы вместе с Smachnonews.24tv.ua сегодня и приготовим.

Как приготовить фаршированные цукини

Ингредиенты на 4 порции:

  • 2 средние цукини (или кабачки);
  • 200 гр. шампиньонов;
  • пол стакана риса;
  • 2 – 3 зубчика мелко нарезанного чеснока;
  • четверть стакана тертого пармезана;
  • четверть стакана тертой моцареллы;
  • 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;
  • соль и свежемолотый черный перец по вкусу;
  • пол стакана куриного или овощного бульона;
  • свежая зелень для украшения (петрушка, базилик или другая).

Способ приготовления:

  1. Цукини вымойте и разрежьте их пополам вдоль. Мягкую часть извлеките — у вас должны получится "лодочки". Мякиш можно использовать для фарша, предварительно удалив семена. Сварите рис, дайте немного остыть.
  2. Грибы нарежьте маленькими кубиками, обжарьте в предварительно разогретой сковороде с оливковым маслом до золотистого цвета. Добавьте нарезанный чеснок и жарьте еще 1 – 2 минуты. Добавьте мякиш цукини и жарьте несколько минут.
  3. К грибному фаршу добавьте рис, половину тертого пармезана и моцареллы, приправы и все перемешайте.
  4. Полученным фаршем наполните "лодочки" и обжарьте их в разогретой с оливковым маслом сковороде до золотистого цвета.
  5. В сковороду добавьте куриный или овощной бульон в сковороду, накройте крышкой и готовьте на среднем огне 10-15 минут, пока цукини станут мягкими.
  6. Посыпьте фаршированные цукини остатком тертого пармезана и моцареллы, откройте крышку и готовьте еще 2 – 3 минуты, пока сыр растопится. Перед подачей украсьте зеленью.

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