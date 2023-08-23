Любимое блюдо принцессы Дианы: фаршированные цукини по этому рецепту готовить очень просто
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вы удивитесь, насколько это просто и вкусно
Цукини по праву называют королем лета. Из этого овоща готовят невероятное количество потрясающих блюд.
А вы знали, что фаршированный цукини очень часто просила приготовить принцесса Диана? Это поистине королевское блюдо мы вместе с Smachnonews.24tv.ua сегодня и приготовим.
Как приготовить фаршированные цукини
Ингредиенты на 4 порции:
- 2 средние цукини (или кабачки);
- 200 гр. шампиньонов;
- пол стакана риса;
- 2 – 3 зубчика мелко нарезанного чеснока;
- четверть стакана тертого пармезана;
- четверть стакана тертой моцареллы;
- 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;
- соль и свежемолотый черный перец по вкусу;
- пол стакана куриного или овощного бульона;
- свежая зелень для украшения (петрушка, базилик или другая).
Способ приготовления:
- Цукини вымойте и разрежьте их пополам вдоль. Мягкую часть извлеките — у вас должны получится "лодочки". Мякиш можно использовать для фарша, предварительно удалив семена. Сварите рис, дайте немного остыть.
- Грибы нарежьте маленькими кубиками, обжарьте в предварительно разогретой сковороде с оливковым маслом до золотистого цвета. Добавьте нарезанный чеснок и жарьте еще 1 – 2 минуты. Добавьте мякиш цукини и жарьте несколько минут.
- К грибному фаршу добавьте рис, половину тертого пармезана и моцареллы, приправы и все перемешайте.
- Полученным фаршем наполните "лодочки" и обжарьте их в разогретой с оливковым маслом сковороде до золотистого цвета.
- В сковороду добавьте куриный или овощной бульон в сковороду, накройте крышкой и готовьте на среднем огне 10-15 минут, пока цукини станут мягкими.
- Посыпьте фаршированные цукини остатком тертого пармезана и моцареллы, откройте крышку и готовьте еще 2 – 3 минуты, пока сыр растопится. Перед подачей украсьте зеленью.
Попробуйте также потрясающие блинчики из кабачков по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!