Любимое блюдо принцессы Дианы: фаршированные цукини по этому рецепту готовить очень просто

Вы удивитесь, насколько это просто и вкусно

Цукини по праву называют королем лета. Из этого овоща готовят невероятное количество потрясающих блюд.

А вы знали, что фаршированный цукини очень часто просила приготовить принцесса Диана? Это поистине королевское блюдо мы вместе с Smachnonews.24tv.ua сегодня и приготовим.

Как приготовить фаршированные цукини

Ингредиенты на 4 порции:

2 средние цукини (или кабачки);

200 гр. шампиньонов;

пол стакана риса;

2 – 3 зубчика мелко нарезанного чеснока;

четверть стакана тертого пармезана;

четверть стакана тертой моцареллы;

2 – 3 столовые ложки оливкового масла;

соль и свежемолотый черный перец по вкусу;

пол стакана куриного или овощного бульона;

свежая зелень для украшения (петрушка, базилик или другая).

Способ приготовления:

Цукини вымойте и разрежьте их пополам вдоль. Мягкую часть извлеките — у вас должны получится "лодочки". Мякиш можно использовать для фарша, предварительно удалив семена. Сварите рис, дайте немного остыть. Грибы нарежьте маленькими кубиками, обжарьте в предварительно разогретой сковороде с оливковым маслом до золотистого цвета. Добавьте нарезанный чеснок и жарьте еще 1 – 2 минуты. Добавьте мякиш цукини и жарьте несколько минут. К грибному фаршу добавьте рис, половину тертого пармезана и моцареллы, приправы и все перемешайте. Полученным фаршем наполните "лодочки" и обжарьте их в разогретой с оливковым маслом сковороде до золотистого цвета. В сковороду добавьте куриный или овощной бульон в сковороду, накройте крышкой и готовьте на среднем огне 10-15 минут, пока цукини станут мягкими. Посыпьте фаршированные цукини остатком тертого пармезана и моцареллы, откройте крышку и готовьте еще 2 – 3 минуты, пока сыр растопится. Перед подачей украсьте зеленью.

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