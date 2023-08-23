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Друзья станут в очередь за этим рецептом: такая намазка будет в холодильнике круглый год

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Разнообразьте меню с помощью намазки со свеклой
Разнообразьте меню с помощью намазки со свеклой. Фото ukr.media

Попробуйте — и не пожалеете!

С 14 по 27 августа в Украине длится Успенский пост. В эти дни верующие ограничивают свое питание, не употребляя мясные, рыбные и молочные блюда. Основную часть рациона составляют овощи, фрукты, ягоды, орехи, грибы. Если вы ищете вкусные постные рецепты, то вам сюда.

Сегодня мы вместе с Ukr.Media приготовим очень необычное блюдо — икру со свеклы. Эту простую, но вкусную намазку готовить очень быстро. К тому же, ее можно есть сразу, а можно даже заготовить на зиму. С этим рецептом вы точно забудете даже о кабачковой икре!

Как приготовить икру со свеклы

Ингредиенты:

  • 500 гр. свеклы;
  • 2 луковицы;
  • 1 сладкий перец;
  • 300 гр. свежих помидоров;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • соль – 1 ч. л. без горки;
  • перец – по своему вкусу;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Лук порезать и обжарить несколько минут в растительном масле. Добавить сладкий перец и готовить. Сюда же добавить натертую свеклу.
  2. Помидоры натереть, отправить мякоть в овощи. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне около 15 минут. Затем посолить и тушить в течение 5-7 минут, чтобы выпарить всю влагу.
  3. Добавить пропущенный через пресс чеснок, чёрный перец и лавровый лист, перемешать и дать настояться.

А на десерт приготовьте вкусную постную выпечку по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Свекла #Пост #Готовим дома #намазка