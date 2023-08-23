Не откусите пальцы, когда будете пробовать: самый ленивый рецепт куриных голеней

Простой и быстрый рецепт вкуснейшего блюда

Если вы задаетесь вопросом, что быстро и вкусно приготовить на обед, этот рецепт для вас. Куриные голени — это вариант, который выручит всегда.

Такое блюдо по рецепту Smachnonews быстрое в приготовлении. Вам понадобится всего пару минут, все остальное сделает духовка. Подайте голени с соусом и любимым гарниром и наслаждайтесь!

Как приготовить куриные голени

Ингредиенты на 5 порции:

упаковка голеней;

1 столовая ложка йогурта;

2 столовые ложки масла;

сухие травы;

соль, черный молотый перец;

чеснок;

пармезан;

зелень;

30 граммов сливочного масла.

Способ приготовления:

Куриные голени моем, добавляем к ним йогурт, специи, растительное масло. Все перемешиваем и оставляем мариноваться на полчаса — так вкус будет более насыщенным. Перекладываем куриные голени в рукав для выпечки. Выпекаем голени в разогретой до 190-200 градусов духовке. После разрезаем рукав и повышаем температуру до 220 градусов. Время от времени переворачиваем курочку для обжарки со всех сторон. Далее выкладываем голени в жаропрочную миску, добавляем зелень, натертый свежий чеснок, кусочек масла и натертый пармезан. Перемешиваем все ингредиенты. Для соуса смешиваем 100 г греческого йогурта, свежий натертый огурец, укроп и соль. Подаем горячие куриные голени с соусом.

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