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Не откусите пальцы, когда будете пробовать: самый ленивый рецепт куриных голеней

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Куриные голени с хрустящей корочкой
Куриные голени с хрустящей корочкой. Фото smachnonews.24tv.ua

Простой и быстрый рецепт вкуснейшего блюда

Если вы задаетесь вопросом, что быстро и вкусно приготовить на обед, этот рецепт для вас. Куриные голени — это вариант, который выручит всегда.

Такое блюдо по рецепту Smachnonews быстрое в приготовлении. Вам понадобится всего пару минут, все остальное сделает духовка. Подайте голени с соусом и любимым гарниром и наслаждайтесь!

Как приготовить куриные голени

Ингредиенты на 5 порции:

  • упаковка голеней;
  • 1 столовая ложка йогурта;
  • 2 столовые ложки масла;
  • сухие травы;
  • соль, черный молотый перец;
  • чеснок;
  • пармезан;
  • зелень;
  • 30 граммов сливочного масла.

Способ приготовления:

  1. Куриные голени моем, добавляем к ним йогурт, специи, растительное масло. Все перемешиваем и оставляем мариноваться на полчаса — так вкус будет более насыщенным.
  2. Перекладываем куриные голени в рукав для выпечки.
  3. Выпекаем голени в разогретой до 190-200 градусов духовке. После разрезаем рукав и повышаем температуру до 220 градусов. Время от времени переворачиваем курочку для обжарки со всех сторон. Далее выкладываем голени в жаропрочную миску, добавляем зелень, натертый свежий чеснок, кусочек масла и натертый пармезан. Перемешиваем все ингредиенты.
  4. Для соуса смешиваем 100 г греческого йогурта, свежий натертый огурец, укроп и соль. Подаем горячие куриные голени с соусом.

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