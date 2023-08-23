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Этот проверенный рецепт маринованных помидор вы искали давно

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Шикарные помидоры по проверенному рецепту
Шикарные помидоры по проверенному рецепту. Фото vazhnoznat.com

Никто не пройдет мимо баночки, чтобы не схватить парочку

Можно бесконечно экспериментировать со вкусом маринованных помидоров – добавлять специи и приправы, закрывать целиком или разрезать пополам. Однако в шкафу обязательно должны быть баночки по проверенному рецепту.

Рецепт от "Важно знать" сохранит насыщенный вкус хороших, качественных помидоров. Замаринуйте помидоры по таким образом — и зимой вам придется отбиваться от друзей, желающих прийти в гости и угоститься ими.

Проверенный рецепт маринованных помидор

Ингредиенты на 3 трехлитровые банки:

  • 5 кг мясистых одинаковых томатов с толстой кожурой;
  • 4 л воды;
  • 3 луковицы;
  • 150 мл уксуса 9%;
  • 6 ст. л. сахара (на банку);
  • 4 ст. л. соли (на банку);
  • 3 болгарских перца;
  • 3 зонтика укропа;
  • 6 лавровых листов.

Способ приготовления:

  1. На дно каждой сначала положите по зонтику укропа, затем положите слой помидоров, потом половинку луковицы, перца и две лаврушки. Дальше добавьте еще слой помидоров, на него оставшиеся лук и перец и финальный слой томатов.
  2. Залейте помидоры кипятком, закройте банки крышками и дайте им остыть до теплого состояния.
  3. Слейте всю воду обратно в кастрюлю, добавьте по 6 ст. л. сахара и 4 ст. л. соли на банку. Размешайте до полного растворения, доведите рассол до кипения.
  4. В каждую банку налейте по 300 мл рассола, по 50 мл уксуса и долейте раствором до краев. Закатайте банки, переверните кверху дном, укутайте и оставьте до полного остывания.

Храните банки с помидорами по советам "Телеграфа". Так они простоят долгое время.

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#Рецепт #Помидоры #Готовим дома