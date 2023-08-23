Этот проверенный рецепт маринованных помидор вы искали давно
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Никто не пройдет мимо баночки, чтобы не схватить парочку
Можно бесконечно экспериментировать со вкусом маринованных помидоров – добавлять специи и приправы, закрывать целиком или разрезать пополам. Однако в шкафу обязательно должны быть баночки по проверенному рецепту.
Рецепт от "Важно знать" сохранит насыщенный вкус хороших, качественных помидоров. Замаринуйте помидоры по таким образом — и зимой вам придется отбиваться от друзей, желающих прийти в гости и угоститься ими.
Проверенный рецепт маринованных помидор
Ингредиенты на 3 трехлитровые банки:
- 5 кг мясистых одинаковых томатов с толстой кожурой;
- 4 л воды;
- 3 луковицы;
- 150 мл уксуса 9%;
- 6 ст. л. сахара (на банку);
- 4 ст. л. соли (на банку);
- 3 болгарских перца;
- 3 зонтика укропа;
- 6 лавровых листов.
Способ приготовления:
- На дно каждой сначала положите по зонтику укропа, затем положите слой помидоров, потом половинку луковицы, перца и две лаврушки. Дальше добавьте еще слой помидоров, на него оставшиеся лук и перец и финальный слой томатов.
- Залейте помидоры кипятком, закройте банки крышками и дайте им остыть до теплого состояния.
- Слейте всю воду обратно в кастрюлю, добавьте по 6 ст. л. сахара и 4 ст. л. соли на банку. Размешайте до полного растворения, доведите рассол до кипения.
- В каждую банку налейте по 300 мл рассола, по 50 мл уксуса и долейте раствором до краев. Закатайте банки, переверните кверху дном, укутайте и оставьте до полного остывания.
Храните банки с помидорами по советам "Телеграфа". Так они простоят долгое время.