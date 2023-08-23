Гора сочных котлет из полкило мяса: как бюджетно накормить всю семью

Этот рецепт станет вашим любимым

Котлеты – самое популярное и самое любимое блюдо. Откусываешь кусочек, а внутри она невероятно сочная. О таком биточке вы мечтали?

"Школа жизни" предлагает рецепт именно сочных, нежных и невероятных котлет. В это сложно поверить, но в рецепте нет ни яиц, ни хлеба – такое вкуснятина получится только из мяса, риса и лука. К тому же благодаря рису котлеты не развалятся и будут хорошо держать форму. Попробуем?

Как приготовить сочные котлеты

Ингредиенты:

куриное филе (комок или филе бедра) – 500 г;

рис круглый вареный – 70 г;

лук небольшой – 1 шт.;

соль/перец — по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Куриную грудку промойте и пропустите через мясорубку или воспользуйтесь блендером и приготовьте фарш. Лук промойте, почистите и пропустите через мясорубку или мелко порежьте. По желанию можно добавить зеленый лук. Рис сварите до готовности или полуготовности. Все ингредиенты добавьте в фарш, поперчите, посолите и перемешайте. Мокрыми руками сформуйте котлеты, по желанию обваляйте в панировке и выложите на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарьте до золотистой корочки.

Приготовьте к котлетам непревзойденное картофельное пюре по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита!