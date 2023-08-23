Если надоела шарлотка и ореховое печенье: рецепт необычной выпечки к Ореховому спасу

Вкусная выпечка и на праздник, и к семейному чаепитию

Во вторник, 29 августа 2023 года, в Украине отметят Ореховый Спас. Как правило, семьи в этот день собираются за одним столом и лакомятся угощениям выпечкой с орехами и фруктами. И если классическую шарлотку вы уже готовили, советуем обратить внимание на яблоки в творожном тесте.

Для этого рецепта SHUBA советует выбрать сладкие и небольшие по размеру яблоки. А вот сахар в тесто добавлять не нужно — булочки будут сладкими благодаря сахару, который вы положите вместе с яблоками. Попробуем?

Как приготовить яблоки в творожном тесте

Ингредиенты на 6 порций:

яблоки — 6 шт.;

мука — 200 г;

творог 9% — 200 г;

масло сливочное 82% — 200 г;

лимон, сок — 1 ст. л.;

яйцо куриное, большое — 1 шт.;

сахар — 6 ст. л.;

соль, сахарная пудра, корица молотая — по вкусу.

Способ приготовления:

В миску просейте муку и сделайте углубление. Туда же добавьте протертый через сито творог, щепотку соли, рубленное охлажденное масло и замесите густое однородное тесто. Завернутое в пищевую пленку тесто положите в холодильник на полчаса. Яблоки помойте, снимите кожуру и удалите сердцевину. Мякоть положите в кастрюлю, влейте лимонный сок, немного воды и проварите на среднем огне 5 минут. Достаньте яблоки и обсушите. Присыпьте поверхность мукой, раскатайте тесто в тонкий прямоугольник. Вырежьте квадраты пропорционально величине яблок. Внутрь каждого прямоугольна положите яблоко, присыпьте смесью сахара и корицы, защепите концы теста и смажьте взбитым яйцом. Десерт запекайте в разогретой духовке на 200°C в течение 30 минут. Перед подачей остудите и посыпьте сахарной пудрой.

Приготовьте на Ореховый Спас также пирожки с яблоками по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!