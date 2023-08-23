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Полчаса - и готово: сытный ужин из куриной грудки и горсти овощей

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простое, сытное и вкусное рагу с курицей и овощами
Простое, сытное и вкусное рагу с курицей и овощами. Фото shuba.life

Просто все нарежьте, смешайте и потушите!

Ищете, что приготовить, если в холодильнике только куриное филе и горстка сезонных овощей? Из них можно приготовить невероятное рагу.

Рецепт Shuba невероятно прост: все ингредиенты необходимо просто нарезать, смешать и потушить. Сочные свежие овощи с куриным филе — лучший ужин для всей семьи.

Как приготовить рагу с курицей и сочными овощами

Ингредиенты на 4 порции:

  • куриное филе — 500 г;
  • кабачки — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук желтый репчатый — 2 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • перец сладкий — 2 шт.;
  • томаты — 2 шт.;
  • растительное масло — 4 ст. л.;
  • соль, петрушка, веточка — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе очистите, нарежьте небольшими кусками.
  2. Овощи очистите и произвольно нарежьте. Снимите с помидор кожицу.
  3. Все сложите в большую миску, полейте растительным маслом и перемешайте.
  4. Разогрейте сотейник, влейте немного растительного масла и выложите овощи с курицей. Разогрейте, перемешайте, накройте крышкой, убавьте огонь до среднего.
  5. Помешивая, тушите рагу до готовности — это займет около 20-30 минут. При необходимости добавьте немного горячей воды.
  6. Готовое рагу посолите, посыпьте нарезанной петрушкой и подавайте к столу.

Подавайте рагу с домашним хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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