Полчаса - и готово: сытный ужин из куриной грудки и горсти овощей

Просто все нарежьте, смешайте и потушите!

Ищете, что приготовить, если в холодильнике только куриное филе и горстка сезонных овощей? Из них можно приготовить невероятное рагу.

Рецепт Shuba невероятно прост: все ингредиенты необходимо просто нарезать, смешать и потушить. Сочные свежие овощи с куриным филе — лучший ужин для всей семьи.

Как приготовить рагу с курицей и сочными овощами

Ингредиенты на 4 порции:

куриное филе — 500 г;

кабачки — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук желтый репчатый — 2 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

перец сладкий — 2 шт.;

томаты — 2 шт.;

растительное масло — 4 ст. л.;

соль, петрушка, веточка — по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе очистите, нарежьте небольшими кусками. Овощи очистите и произвольно нарежьте. Снимите с помидор кожицу. Все сложите в большую миску, полейте растительным маслом и перемешайте. Разогрейте сотейник, влейте немного растительного масла и выложите овощи с курицей. Разогрейте, перемешайте, накройте крышкой, убавьте огонь до среднего. Помешивая, тушите рагу до готовности — это займет около 20-30 минут. При необходимости добавьте немного горячей воды. Готовое рагу посолите, посыпьте нарезанной петрушкой и подавайте к столу.

Подавайте рагу с домашним хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!