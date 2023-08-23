Полчаса - и готово: сытный ужин из куриной грудки и горсти овощей
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Просто все нарежьте, смешайте и потушите!
Ищете, что приготовить, если в холодильнике только куриное филе и горстка сезонных овощей? Из них можно приготовить невероятное рагу.
Рецепт Shuba невероятно прост: все ингредиенты необходимо просто нарезать, смешать и потушить. Сочные свежие овощи с куриным филе — лучший ужин для всей семьи.
Как приготовить рагу с курицей и сочными овощами
Ингредиенты на 4 порции:
- куриное филе — 500 г;
- кабачки — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук желтый репчатый — 2 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- перец сладкий — 2 шт.;
- томаты — 2 шт.;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- соль, петрушка, веточка — по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное филе очистите, нарежьте небольшими кусками.
- Овощи очистите и произвольно нарежьте. Снимите с помидор кожицу.
- Все сложите в большую миску, полейте растительным маслом и перемешайте.
- Разогрейте сотейник, влейте немного растительного масла и выложите овощи с курицей. Разогрейте, перемешайте, накройте крышкой, убавьте огонь до среднего.
- Помешивая, тушите рагу до готовности — это займет около 20-30 минут. При необходимости добавьте немного горячей воды.
- Готовое рагу посолите, посыпьте нарезанной петрушкой и подавайте к столу.
Подавайте рагу с домашним хлебом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!