Мясо по-грузински: попробуйте – и будете готовить только так
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Мясо буквально тает во рту
Мы рассказывали, как приготовить популярный турецкий торт. Теперь делимся рецептом грузинского блюда Чашушули.
Это говядина или телятина, которую сначала обжаривают, а затем долго тушат с луком, помидорами и перцем. Рецептом сытного блюда поделились на портале "Фокус".
Ингредиенты:
- говядина – 500 г;
- лук – 2 шт;
- болгарский перец – 2 шт;
- помидоры – 3-4 шт;
- чеснок – 5 зубчиков;
- перец чили – по вкусу;
- соль, черный перец, хмели-сунели – по вкусу;
- сливочное масло – 10 г.
Способ приготовления:
- Мясо моем и зачищаем от пленок и прожилок. Нарезаем его кубиками, обжариваем на растительном масле, добавляем соль.
- Как только на мясе начнет появляться корочка, добавляем лук и сливочное масло. Обжариваем, добавляем болгарский перец и далее обжариваем.
- Чистим от кожуры помидоры. Нарезаем их кубиками, добавляем в мясо. Туда же кладем перец и хмели-сунели.
- Все перемешиваем, заливаем крутым кипятком и оставляем тушиться под крышкой 40 минут. За пять минут до готовности добавляем чеснок.
Традиционно это блюдо подается без гарнира, с лепешками. Также мы рассказывали, как готовить вкусные горячие бутерброды.