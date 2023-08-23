Мясо по-грузински: попробуйте – и будете готовить только так

Мясо буквально тает во рту

Мы рассказывали, как приготовить популярный турецкий торт. Теперь делимся рецептом грузинского блюда Чашушули.

Это говядина или телятина, которую сначала обжаривают, а затем долго тушат с луком, помидорами и перцем. Рецептом сытного блюда поделились на портале "Фокус".

Ингредиенты:

говядина – 500 г;

лук – 2 шт;

болгарский перец – 2 шт;

помидоры – 3-4 шт;

чеснок – 5 зубчиков;

перец чили – по вкусу;

соль, черный перец, хмели-сунели – по вкусу;

сливочное масло – 10 г.

Способ приготовления:

Мясо моем и зачищаем от пленок и прожилок. Нарезаем его кубиками, обжариваем на растительном масле, добавляем соль. Как только на мясе начнет появляться корочка, добавляем лук и сливочное масло. Обжариваем, добавляем болгарский перец и далее обжариваем. Чистим от кожуры помидоры. Нарезаем их кубиками, добавляем в мясо. Туда же кладем перец и хмели-сунели. Все перемешиваем, заливаем крутым кипятком и оставляем тушиться под крышкой 40 минут. За пять минут до готовности добавляем чеснок.

Традиционно это блюдо подается без гарнира, с лепешками. Также мы рассказывали, как готовить вкусные горячие бутерброды.