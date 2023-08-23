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Мясо по-грузински: попробуйте – и будете готовить только так

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Говядина или телятина, приготовленные по этому рецепту, получаются очень нежными Новость обновлена 23 августа 2023, 13:11
Говядина или телятина, приготовленные по этому рецепту, получаются очень нежными. Фото shuba.life

Мясо буквально тает во рту

Мы рассказывали, как приготовить популярный турецкий торт. Теперь делимся рецептом грузинского блюда Чашушули.

Это говядина или телятина, которую сначала обжаривают, а затем долго тушат с луком, помидорами и перцем. Рецептом сытного блюда поделились на портале "Фокус".

Ингредиенты:

  • говядина – 500 г;
  • лук – 2 шт;
  • болгарский перец – 2 шт;
  • помидоры – 3-4 шт;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • перец чили – по вкусу;
  • соль, черный перец, хмели-сунели – по вкусу;
  • сливочное масло – 10 г.

Способ приготовления:

  1. Мясо моем и зачищаем от пленок и прожилок. Нарезаем его кубиками, обжариваем на растительном масле, добавляем соль.
  2. Как только на мясе начнет появляться корочка, добавляем лук и сливочное масло. Обжариваем, добавляем болгарский перец и далее обжариваем.
  3. Чистим от кожуры помидоры. Нарезаем их кубиками, добавляем в мясо. Туда же кладем перец и хмели-сунели.
  4. Все перемешиваем, заливаем крутым кипятком и оставляем тушиться под крышкой 40 минут. За пять минут до готовности добавляем чеснок.

Традиционно это блюдо подается без гарнира, с лепешками. Также мы рассказывали, как готовить вкусные горячие бутерброды.

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#Рецепт #Мясо #грузинская кухня