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Фантастические ореховые трубочки: простой десерт за десять минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Обязательно приготовьте их к празднику Новость обновлена 23 августа 2023, 14:19
Обязательно приготовьте их к празднику. Фото Простые рецепты

Простой домашний десерт к чаю

Мы рассказывали, как приготовить вкусный шоколадный торт. Теперь делимся рецептом простой выпечки.

Эти ореховые трубочки очень просты и достаточно бюджетны. Продукты точно есть у вас дома. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • Мука – 280 г
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • Соль – щепотка
  • Ванилин – 1/4 ч.л.
  • Сливочное масло – 80 г
  • Сметана – 200 г
  • Яичный желток – 1 шт
  • Начинка:
  • Яичный белок – 1 шт
  • Сахар – 40 грамм
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Грецкие орехи – 100 г
  • Сахарная пудра 100 – 150 г

Способ приготовления:

  1. К просеянной муке добавляем разрыхлитель, соль и ванилин. Все перемешиваем.
  2. Добавляем мягкое сливочное масло и начинаем замешивать крошку из теста. Далее добавляем сметану, яйцо, вымешиваем тесто.
  3. Заворачиваем его в пакет и ставим в холодильник на 10-15 минут. В настоящее время занимаемся начинкой.
  4. К яичному белку добавляем сахар, ванильный сахар и взбиваем все миксером в пышность. Всыпаем измельченные грецкие орехи, перемешиваем.
  5. На поверхность, присыпанную мукой, выкладываем тесто, делим его на 4 части. Каждый кусочек раскатываем в тонкий пласт.
  6. Делим его на 8 частей и в каждую выкладываем начинку. Закручиваем.
  7. Выкладываем трубочки на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем 15-20 минут при температуре 180 градусов. Готовые трубочки кладем в пакетик с сахарной пудрой и встряхиваем его.

Ореховые трубочки получаются вкусные и аппетитные. Также мы делились рецептом украинского простого десерта – макоржеников.

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