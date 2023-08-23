Фантастические ореховые трубочки: простой десерт за десять минут
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Простой домашний десерт к чаю
Мы рассказывали, как приготовить вкусный шоколадный торт. Теперь делимся рецептом простой выпечки.
Эти ореховые трубочки очень просты и достаточно бюджетны. Продукты точно есть у вас дома. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- Мука – 280 г
- Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- Соль – щепотка
- Ванилин – 1/4 ч.л.
- Сливочное масло – 80 г
- Сметана – 200 г
- Яичный желток – 1 шт
- Начинка:
- Яичный белок – 1 шт
- Сахар – 40 грамм
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Грецкие орехи – 100 г
- Сахарная пудра 100 – 150 г
Способ приготовления:
- К просеянной муке добавляем разрыхлитель, соль и ванилин. Все перемешиваем.
- Добавляем мягкое сливочное масло и начинаем замешивать крошку из теста. Далее добавляем сметану, яйцо, вымешиваем тесто.
- Заворачиваем его в пакет и ставим в холодильник на 10-15 минут. В настоящее время занимаемся начинкой.
- К яичному белку добавляем сахар, ванильный сахар и взбиваем все миксером в пышность. Всыпаем измельченные грецкие орехи, перемешиваем.
- На поверхность, присыпанную мукой, выкладываем тесто, делим его на 4 части. Каждый кусочек раскатываем в тонкий пласт.
- Делим его на 8 частей и в каждую выкладываем начинку. Закручиваем.
- Выкладываем трубочки на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем 15-20 минут при температуре 180 градусов. Готовые трубочки кладем в пакетик с сахарной пудрой и встряхиваем его.
Ореховые трубочки получаются вкусные и аппетитные. Также мы делились рецептом украинского простого десерта – макоржеников.