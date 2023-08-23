Фантастические ореховые трубочки: простой десерт за десять минут

Простой домашний десерт к чаю

Мы рассказывали, как приготовить вкусный шоколадный торт. Теперь делимся рецептом простой выпечки.

Эти ореховые трубочки очень просты и достаточно бюджетны. Продукты точно есть у вас дома. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

Мука – 280 г

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Соль – щепотка

Ванилин – 1/4 ч.л.

Сливочное масло – 80 г

Сметана – 200 г

Яичный желток – 1 шт

Начинка:

Яичный белок – 1 шт

Сахар – 40 грамм

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Грецкие орехи – 100 г

Сахарная пудра 100 – 150 г

Способ приготовления:

К просеянной муке добавляем разрыхлитель, соль и ванилин. Все перемешиваем. Добавляем мягкое сливочное масло и начинаем замешивать крошку из теста. Далее добавляем сметану, яйцо, вымешиваем тесто. Заворачиваем его в пакет и ставим в холодильник на 10-15 минут. В настоящее время занимаемся начинкой. К яичному белку добавляем сахар, ванильный сахар и взбиваем все миксером в пышность. Всыпаем измельченные грецкие орехи, перемешиваем. На поверхность, присыпанную мукой, выкладываем тесто, делим его на 4 части. Каждый кусочек раскатываем в тонкий пласт. Делим его на 8 частей и в каждую выкладываем начинку. Закручиваем. Выкладываем трубочки на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем 15-20 минут при температуре 180 градусов. Готовые трубочки кладем в пакетик с сахарной пудрой и встряхиваем его.

Ореховые трубочки получаются вкусные и аппетитные. Также мы делились рецептом украинского простого десерта – макоржеников.