Мука и кипяток: бюджетный рецепт к завтраку за пять минут
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Экономный и очень вкусный рецепт
Если нужно что-нибудь приготовить к чаю, а времени даже на быстрый яблочный пирог в сковороде нет, обратите внимание на этот рецепт. Очень вкусный и быстрый рецепт хрустящих палочек.
Съедаются такие палочки очень быстро, нравятся и детям и взрослым. Рецептом поделились на портале "Хозяйка"
Ингредиенты:
- Вода (окроп) 1 ст.
- соль 1 ч. л.
- Сахар 1 ст. л.
- Мука пшеничная 2 ст.
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Почти всю муку просеиваем, смешиваем с солью и сахаром. Параллельно кипятим воду.
- Вливаем кипяток в муку. Лопаткой вымешиваем массу.
- Когда она станет теплой, вымешиваем тесто руками. Оно должно получиться мягким и податливым.
- В процессе вымешивания теста иногда добавляем муку из остатка. Каждый раз вымешиваем.
- Стол присыпаем мукой. Тесто раскатываем в тонкий пласт. Нарезаем его тонкими полосками.
- Разогреваем масло и обжариваем полоски до румяности. Это не займет много времени – палочки быстро прожариваются, надуваются и становятся хрустящими.
- Выкладываем готовые изделия на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла. Составляем их на тарелку.
Такие палочки можно подавать просто так или подождать, когда остынет и посыпать сахарной пудрой. Также мы рассказывали, как приготовить простые ореховые трубочки.