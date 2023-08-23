Мука и кипяток: бюджетный рецепт к завтраку за пять минут

Экономный и очень вкусный рецепт

Если нужно что-нибудь приготовить к чаю, а времени даже на быстрый яблочный пирог в сковороде нет, обратите внимание на этот рецепт. Очень вкусный и быстрый рецепт хрустящих палочек.

Съедаются такие палочки очень быстро, нравятся и детям и взрослым. Рецептом поделились на портале "Хозяйка"

Ингредиенты:

Вода (окроп) 1 ст.

соль 1 ч. л.

Сахар 1 ст. л.

Мука пшеничная 2 ст.

Масло для жарки

Способ приготовления:

Почти всю муку просеиваем, смешиваем с солью и сахаром. Параллельно кипятим воду. Вливаем кипяток в муку. Лопаткой вымешиваем массу. Когда она станет теплой, вымешиваем тесто руками. Оно должно получиться мягким и податливым. В процессе вымешивания теста иногда добавляем муку из остатка. Каждый раз вымешиваем. Стол присыпаем мукой. Тесто раскатываем в тонкий пласт. Нарезаем его тонкими полосками. Разогреваем масло и обжариваем полоски до румяности. Это не займет много времени – палочки быстро прожариваются, надуваются и становятся хрустящими. Выкладываем готовые изделия на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла. Составляем их на тарелку.

Такие палочки можно подавать просто так или подождать, когда остынет и посыпать сахарной пудрой. Также мы рассказывали, как приготовить простые ореховые трубочки.