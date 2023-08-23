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Мука и кипяток: бюджетный рецепт к завтраку за пять минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный и простой завтрак или перекус Новость обновлена 23 августа 2023, 16:19
Прекрасный и простой завтрак или перекус. Фото 1000.menu

Экономный и очень вкусный рецепт

Если нужно что-нибудь приготовить к чаю, а времени даже на быстрый яблочный пирог в сковороде нет, обратите внимание на этот рецепт. Очень вкусный и быстрый рецепт хрустящих палочек.

Съедаются такие палочки очень быстро, нравятся и детям и взрослым. Рецептом поделились на портале "Хозяйка"

Ингредиенты:

  • Вода (окроп) 1 ст.
  • соль 1 ч. л.
  • Сахар 1 ст. л.
  • Мука пшеничная 2 ст.
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Почти всю муку просеиваем, смешиваем с солью и сахаром. Параллельно кипятим воду.
  2. Вливаем кипяток в муку. Лопаткой вымешиваем массу.
  3. Когда она станет теплой, вымешиваем тесто руками. Оно должно получиться мягким и податливым.
  4. В процессе вымешивания теста иногда добавляем муку из остатка. Каждый раз вымешиваем.
  5. Стол присыпаем мукой. Тесто раскатываем в тонкий пласт. Нарезаем его тонкими полосками.
  6. Разогреваем масло и обжариваем полоски до румяности. Это не займет много времени – палочки быстро прожариваются, надуваются и становятся хрустящими.
  7. Выкладываем готовые изделия на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки масла. Составляем их на тарелку.

Такие палочки можно подавать просто так или подождать, когда остынет и посыпать сахарной пудрой. Также мы рассказывали, как приготовить простые ореховые трубочки.

Теги:
#Рецепт #Растительное масло #Десерт