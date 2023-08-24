Это печенье просто растает во рту: бюджетный рецепт к празднику и не только

Такую выпечку все будут просить каждый день!

Во вторник, 29 августа 2023, в Украине отмечается Ореховый Спас. Традиционно в этот день семьи собираются за столом и лакомятся выпечкой с орехами. Поэтому, если вы ищете рецепты с орехами, то вам сюда.

Печенье с миндалем от "Бабусиних рецептів" – это настоящая радость для всех. Следует попробовать такую выпечку хотя бы раз – и она будет на столе каждый день. Кстати, вместо миндаля можно использовать лесной орех, фисташки, кешью или грецкие орехи – вкус будет таким же замечательным.

Как приготовить ореховое печенье

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

яичный желток – 1 шт.;

сахар – 70 г;

миндаль – 50 г;

сливочное масло – 150 г;

разрыхлитель – 7 г;

лимонная цедра;

мука – 350 г;

соль – 1 щепотка.

Способ приготовления:

Смешайте сахарный песок с цедрой лимона, добавьте растопленное сливочное масло и размешайте до растворения сахара. В массу вбейте яйца, посолите и перемешайте до однородности. Частями просейте в яичную массу муку с разрыхлителем и замесите липкое и мягкое тесто. Раскатайте сформированный колобок теста в лепешку толщиной около 1 см, вырежьте с помощью формочки или стакана печенье. Застелите противень пергаментом, выложите печенье и смажьте поверхность желтком. Измельчите миндаль и посыпьте им верх печенья. Выпекайте при 180 градусах в духовке примерно 15-20 минут.

К Ореховому Спасу приготовьте также непревзойденный ореховый торт по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!