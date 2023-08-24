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Это печенье просто растает во рту: бюджетный рецепт к празднику и не только

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Прекрасный вариант к празднику - ореховое печенье
Прекрасный вариант к празднику - ореховое печенье. Фото babusyni-retsepty

Такую выпечку все будут просить каждый день!

Во вторник, 29 августа 2023, в Украине отмечается Ореховый Спас. Традиционно в этот день семьи собираются за столом и лакомятся выпечкой с орехами. Поэтому, если вы ищете рецепты с орехами, то вам сюда.

Печенье с миндалем от "Бабусиних рецептів" – это настоящая радость для всех. Следует попробовать такую выпечку хотя бы раз – и она будет на столе каждый день. Кстати, вместо миндаля можно использовать лесной орех, фисташки, кешью или грецкие орехи – вкус будет таким же замечательным.

Как приготовить ореховое печенье

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.;
  • яичный желток – 1 шт.;
  • сахар – 70 г;
  • миндаль – 50 г;
  • сливочное масло – 150 г;
  • разрыхлитель – 7 г;
  • лимонная цедра;
  • мука – 350 г;
  • соль – 1 щепотка.

Способ приготовления:

  1. Смешайте сахарный песок с цедрой лимона, добавьте растопленное сливочное масло и размешайте до растворения сахара.
  2. В массу вбейте яйца, посолите и перемешайте до однородности. Частями просейте в яичную массу муку с разрыхлителем и замесите липкое и мягкое тесто.
  3. Раскатайте сформированный колобок теста в лепешку толщиной около 1 см, вырежьте с помощью формочки или стакана печенье.
  4. Застелите противень пергаментом, выложите печенье и смажьте поверхность желтком. Измельчите миндаль и посыпьте им верх печенья. Выпекайте при 180 градусах в духовке примерно 15-20 минут.

К Ореховому Спасу приготовьте также непревзойденный ореховый торт по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

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