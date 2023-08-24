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"Красная икра" из селедки: рецепт, за которым будут охотиться все друзья

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Такую икру из селедки будут есть ложками
Такую икру из селедки будут есть ложками. Фото Smakuj

Невероятная вкуснятина из простых продуктов

Сельдь – недорогая и очень полезная рыба. Ее можно пробовать как самостоятельное блюдо, а можно приготовить вкуснейшие закуски, которые подойдут даже к праздничному столу.

Сегодня мы поделимся удивительным рецептом "красной икры" по рецепту "Смакуй". Такую закуску можно приготовить из простейших продуктов. За основу блюда взята именно сельдь, сливочного вкуса добавит масло и мягкий плавленый сыр, а цвета добавит вареная морковь. Из минимума ингредиентов вы получите массу вкуса и удовольствия.

Как приготовить икру из сельди и моркови

Ингредиенты:

  • сельдь слабосоленая — 1 шт.;
  • сливочное масло – 150 г;
  • плавленый сырок – 200 г;
  • морковь – 2 шт.;
  • соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Морковь сварите, остудите и очистите. Сливочное масло достаньте из холодильника за 30 минут, чтобы оно стало мягким. Сельдь очистите, удалите кожуру и все кости.
  2. Плавленые сырки, филе сельди и вареную морковь перекрутите через мясорубку. Смесь перемешайте, добавьте мягкое сливочное масло. При необходимости посолите массу и поставьте в холодильник на 15 минут для охлаждения.
  3. Нанесите икру на багет, украсьте зеленью и подайте на стол. В холодильнике такая намазка хранится до 3 дней.

Любители селедки точно получат удовольствие, если приготовят ее в горчичной заправке по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!

Теги:
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