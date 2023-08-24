Такая закуска всегда будет в холодильнике: постный рецепт грибного паштета
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Невероятный паштет сразит сердце каждого
С 14 по 27 августа в Украине длится Успенский пост. В эти дни верующие ограничивают свое питание, не употребляя мясные, рыбные и молочные блюда. Основную часть рациона составляют овощи, фрукты, ягоды, орехи, грибы. И если вы ищете простые постные рецепты, то вам сюда.
Сегодня приготовим грибной паштет Food Oboz идеально подойдет для Успенского поста. Он получается легким и очень нежным. А чтобы вкус паштета был более интересным, можно приготовить его из различных видов грибов — например, из шампиньонов и вешанок. Попробуем?
Как приготовить грибной паштет
Ингредиенты:
- грибы — 400 г.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- черный перец горошек — 1/4 ч. л.;
- красный молотый перец — 1/4 ч. л.;
- сушеный чеснок — 1/4 ч. л.;
- соль — 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
- Нарежьте лук полукольцами, помешивая, обжарьте до золотистости.
- К луку добавьте морковь, обжарьте овощи до полуготовности — морковь должна быть мягкой.
- Грибы нарежьте тонкими полукольцами и отправьте к овощам.
- Помешивая, обжарьте на среднем огне овощи, пока жидкость от грибов не выпарится.
- Измельчите сушеный чеснок, соль, черный перец (горошек) и красный перец молотый.
- Грибы переложите в отдельную посуду, просыпьте подготовленными специями и измельчите в блендере. Паштет готов, можно подавать на стол.
Если у вас остались грибы, приготовьте из них колбасу по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита.