Такая закуска всегда будет в холодильнике: постный рецепт грибного паштета

Невероятный паштет сразит сердце каждого

С 14 по 27 августа в Украине длится Успенский пост. В эти дни верующие ограничивают свое питание, не употребляя мясные, рыбные и молочные блюда. Основную часть рациона составляют овощи, фрукты, ягоды, орехи, грибы. И если вы ищете простые постные рецепты, то вам сюда.

Сегодня приготовим грибной паштет Food Oboz идеально подойдет для Успенского поста. Он получается легким и очень нежным. А чтобы вкус паштета был более интересным, можно приготовить его из различных видов грибов — например, из шампиньонов и вешанок. Попробуем?

Как приготовить грибной паштет

Ингредиенты:

грибы — 400 г.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

черный перец горошек — 1/4 ч. л.;

красный молотый перец — 1/4 ч. л.;

сушеный чеснок — 1/4 ч. л.;

соль — 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Нарежьте лук полукольцами, помешивая, обжарьте до золотистости. К луку добавьте морковь, обжарьте овощи до полуготовности — морковь должна быть мягкой. Грибы нарежьте тонкими полукольцами и отправьте к овощам. Помешивая, обжарьте на среднем огне овощи, пока жидкость от грибов не выпарится. Измельчите сушеный чеснок, соль, черный перец (горошек) и красный перец молотый. Грибы переложите в отдельную посуду, просыпьте подготовленными специями и измельчите в блендере. Паштет готов, можно подавать на стол.

Если у вас остались грибы, приготовьте из них колбасу по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь. Приятного аппетита.