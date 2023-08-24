Лучший рецепт в невероятную жару: эти ленивые пирожки расхватают за минуту

Блюдо для тех, кто не любит готовить

Когда на улице жаркая погода, долго стоять у плиты не очень хочется. Именно поэтому на помощь приходят быстрые рецепты.

Именно такой рецепт пирожков нам предлагает "1 хвилина". Не тратя много времени на приготовление, у вас получатся нежные и мягкие пирожки. Попробуйте и убедитесь сами!

Как приготовить ленивые пирожки

Ингредиенты

Для теста:

кефир – 350 мл;

мука – 300 г;

сметана – 100 г;

куриное яйцо – 1 шт.;

разрыхлитель – 15 г;

сахар – 1 ч.л.;

соль – 1/2 ч.л.

Для начинки:

лук зеленый – 2 пучка;

куриные яйца вареные – 2 шт.;

растопленное сливочное масло – 20 г;

перец, соль – по вкусу.

Для жарки:

масло растительное.

Способ приготовления:

Для начинки нарезаем лук и вареные яйца, пересыпаем в одну посуду. Солим, перчим, добавляем растопленное сливочное масло и тщательно перемешиваем. Для приготовления теста разбиваем в миску одно яйцо, добавляем сметану, соль, сахар и кефир. Постепенно в смесь добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Готовое тесто должно по консистенции напоминать очень густую сметану. Добавляем начинку в тесто, хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут отдохнуть. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем тесто и жарим с обеих сторон золотистого цвета.Готовые пирожки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитать лишнее масло.

А попробуйте приготовить пирожки с яблоками по рецепту "Телеграфа". Этот удивительный вкус вам запомнится надолго!