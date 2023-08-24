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Лучший рецепт в невероятную жару: эти ленивые пирожки расхватают за минуту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Простые в приготовлении пирожки с яйцами и зеленью
Простые в приготовлении пирожки с яйцами и зеленью. Фото odnaminyta.com

Блюдо для тех, кто не любит готовить

Когда на улице жаркая погода, долго стоять у плиты не очень хочется. Именно поэтому на помощь приходят быстрые рецепты.

Именно такой рецепт пирожков нам предлагает "1 хвилина". Не тратя много времени на приготовление, у вас получатся нежные и мягкие пирожки. Попробуйте и убедитесь сами!

Как приготовить ленивые пирожки

Ингредиенты

Для теста:

  • кефир – 350 мл;
  • мука – 300 г;
  • сметана – 100 г;
  • куриное яйцо – 1 шт.;
  • разрыхлитель – 15 г;
  • сахар – 1 ч.л.;
  • соль – 1/2 ч.л.

Для начинки:

  • лук зеленый – 2 пучка;
  • куриные яйца вареные – 2 шт.;
  • растопленное сливочное масло – 20 г;
  • перец, соль – по вкусу.

Для жарки:

  • масло растительное.

Способ приготовления:

  1. Для начинки нарезаем лук и вареные яйца, пересыпаем в одну посуду. Солим, перчим, добавляем растопленное сливочное масло и тщательно перемешиваем.
  2. Для приготовления теста разбиваем в миску одно яйцо, добавляем сметану, соль, сахар и кефир.
  3. Постепенно в смесь добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Готовое тесто должно по консистенции напоминать очень густую сметану.
  4. Добавляем начинку в тесто, хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут отдохнуть.
  5. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем тесто и жарим с обеих сторон золотистого цвета.Готовые пирожки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитать лишнее масло.

А попробуйте приготовить пирожки с яблоками по рецепту "Телеграфа". Этот удивительный вкус вам запомнится надолго!

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