Лучший рецепт в невероятную жару: эти ленивые пирожки расхватают за минуту
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Блюдо для тех, кто не любит готовить
Когда на улице жаркая погода, долго стоять у плиты не очень хочется. Именно поэтому на помощь приходят быстрые рецепты.
Именно такой рецепт пирожков нам предлагает "1 хвилина". Не тратя много времени на приготовление, у вас получатся нежные и мягкие пирожки. Попробуйте и убедитесь сами!
Как приготовить ленивые пирожки
Ингредиенты
Для теста:
- кефир – 350 мл;
- мука – 300 г;
- сметана – 100 г;
- куриное яйцо – 1 шт.;
- разрыхлитель – 15 г;
- сахар – 1 ч.л.;
- соль – 1/2 ч.л.
Для начинки:
- лук зеленый – 2 пучка;
- куриные яйца вареные – 2 шт.;
- растопленное сливочное масло – 20 г;
- перец, соль – по вкусу.
Для жарки:
- масло растительное.
Способ приготовления:
- Для начинки нарезаем лук и вареные яйца, пересыпаем в одну посуду. Солим, перчим, добавляем растопленное сливочное масло и тщательно перемешиваем.
- Для приготовления теста разбиваем в миску одно яйцо, добавляем сметану, соль, сахар и кефир.
- Постепенно в смесь добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Готовое тесто должно по консистенции напоминать очень густую сметану.
- Добавляем начинку в тесто, хорошо перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем на 10 минут отдохнуть.
- На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем тесто и жарим с обеих сторон золотистого цвета.Готовые пирожки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитать лишнее масло.
А попробуйте приготовить пирожки с яблоками по рецепту "Телеграфа". Этот удивительный вкус вам запомнится надолго!