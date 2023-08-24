Вы будете хрустеть с удовольствием: проверенный рецепт маринованных огурцов

Простой рецепт невероятной вкуснятины

Консервированные хрустящие огурцы – универсальная закуска на все случаи жизни. Безусловно, у каждого кулинара есть свои любимые рецепты, но неплохо иметь проверенный рецепт вкусного блюда.

Маринованные огурцы по рецепту "Школи життя" – именно такой. На приготовление такой закуски вы не потратите много времени, но получите непревзойденный результат!

Проверенный рецепт маринованных огурцов

Ингредиенты на одну литровую банку:

1 небольшая луковица;

1 зонтик укропа;

2-3 зубчика чеснока;

2 лавровых листа;

10 горошин перца;

по листу вишни и черной смородины.

На пол-литра воды:

2 ч. л. соли;

4 ч. л. сахара;

4 ст. л. уксуса 9%.

Способ приготовления:

Огурцы замачиваем в холодной воде в час. Полуторалитровые банки и крышки стерилизуем. На дно банки укладываем листья хрена, зонтик укропа, лавровый лист, черный перец горошком, разрезанные пополам зубчики чеснока и по листочку вишни и черной смородины. Плотно наполняем банку огурцами, заливаем крутым кипятком, накрываем крышкой и оставляем на час-полтора. Сливаем воду в кастрюлю. Добавляем соль и сахар. Помешиваем, доводим до кипения и вливаем уксус. Кипящим маринадом заливаем огурцы, закатываем, укутываем одеялом и оставляем остывать.

Храните огурцы в соответствии с лайфхаками Телеграфа. Так ваши заготовки простоят долгое время.