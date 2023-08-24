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Вы будете хрустеть с удовольствием: проверенный рецепт маринованных огурцов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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В этом рецепте вы будете уверены
В этом рецепте вы будете уверены. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Простой рецепт невероятной вкуснятины

Консервированные хрустящие огурцы – универсальная закуска на все случаи жизни. Безусловно, у каждого кулинара есть свои любимые рецепты, но неплохо иметь проверенный рецепт вкусного блюда.

Маринованные огурцы по рецепту "Школи життя" – именно такой. На приготовление такой закуски вы не потратите много времени, но получите непревзойденный результат!

Проверенный рецепт маринованных огурцов

Ингредиенты на одну литровую банку:

  • 1 небольшая луковица;
  • 1 зонтик укропа;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 2 лавровых листа;
  • 10 горошин перца;
  • по листу вишни и черной смородины.

На пол-литра воды:

  • 2 ч. л. соли;
  • 4 ч. л. сахара;
  • 4 ст. л. уксуса 9%.

Способ приготовления:

  1. Огурцы замачиваем в холодной воде в час.
  2. Полуторалитровые банки и крышки стерилизуем. На дно банки укладываем листья хрена, зонтик укропа, лавровый лист, черный перец горошком, разрезанные пополам зубчики чеснока и по листочку вишни и черной смородины.
  3. Плотно наполняем банку огурцами, заливаем крутым кипятком, накрываем крышкой и оставляем на час-полтора.
  4. Сливаем воду в кастрюлю. Добавляем соль и сахар. Помешиваем, доводим до кипения и вливаем уксус.
  5. Кипящим маринадом заливаем огурцы, закатываем, укутываем одеялом и оставляем остывать.

Храните огурцы в соответствии с лайфхаками Телеграфа. Так ваши заготовки простоят долгое время.

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