Вы будете хрустеть с удовольствием: проверенный рецепт маринованных огурцов
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Простой рецепт невероятной вкуснятины
Консервированные хрустящие огурцы – универсальная закуска на все случаи жизни. Безусловно, у каждого кулинара есть свои любимые рецепты, но неплохо иметь проверенный рецепт вкусного блюда.
Маринованные огурцы по рецепту "Школи життя" – именно такой. На приготовление такой закуски вы не потратите много времени, но получите непревзойденный результат!
Проверенный рецепт маринованных огурцов
Ингредиенты на одну литровую банку:
- 1 небольшая луковица;
- 1 зонтик укропа;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 2 лавровых листа;
- 10 горошин перца;
- по листу вишни и черной смородины.
На пол-литра воды:
- 2 ч. л. соли;
- 4 ч. л. сахара;
- 4 ст. л. уксуса 9%.
Способ приготовления:
- Огурцы замачиваем в холодной воде в час.
- Полуторалитровые банки и крышки стерилизуем. На дно банки укладываем листья хрена, зонтик укропа, лавровый лист, черный перец горошком, разрезанные пополам зубчики чеснока и по листочку вишни и черной смородины.
- Плотно наполняем банку огурцами, заливаем крутым кипятком, накрываем крышкой и оставляем на час-полтора.
- Сливаем воду в кастрюлю. Добавляем соль и сахар. Помешиваем, доводим до кипения и вливаем уксус.
- Кипящим маринадом заливаем огурцы, закатываем, укутываем одеялом и оставляем остывать.
Храните огурцы в соответствии с лайфхаками Телеграфа. Так ваши заготовки простоят долгое время.