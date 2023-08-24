Летняя "Шуба": в этом рецепте много овощей и ни грамма майонеза

Новый рецепт классического блюда

Все мы любим полакомиться "Шубой". Однако мы привыкли этот салат готовить зимой из вареных овощей. А что, если попробовать приготовить летний вариант привычного блюда из сезонных овощей?

Именно такой рецепт Shuba и предлагает. Не будем отказываться от самого любимого блюда, просто заменим вареные овощи на сезонные и вуаля — классическое блюдо в новом исполнении готово!

Как приготовить летнюю "Шубу"

Ингредиенты на 4 порции:

томаты — 500 г;

сельдь, филе — 4 шт.;

лук красный репчатый — 1/2 шт.;

хлеб ржаной, ломтики — 3 шт.;

масло оливковое Extra Virgin — 3 ст. л.;

уксус винный — 1 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

базилик зеленый, пучок, соль, черный перец, салатная зелень — по вкусу.

Способ приготовления:

Хлеб нарежьте кубиками среднего размера и подрумяньте в духовке на противне. Лук нарежьте тонкими перьями, помидоры произвольными ломтиками, сельдь — кусочками. На большую тарелку выложите салатный микс, помидоры, сельдь, лук, гренку. Для заправки смешайте оливковое масло и винный уксус. В смесь добавьте горчицу, немного соли и перца и хорошо взболтайте. Салат полейте получившийся заправкой, посыпьте базиликом и подавайте.

А вы знаете, что можно приготовить бутерброды а-ля "Шуба"? Приготовьте их по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь!