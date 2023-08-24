Летняя "Шуба": в этом рецепте много овощей и ни грамма майонеза
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Новый рецепт классического блюда
Все мы любим полакомиться "Шубой". Однако мы привыкли этот салат готовить зимой из вареных овощей. А что, если попробовать приготовить летний вариант привычного блюда из сезонных овощей?
Именно такой рецепт Shuba и предлагает. Не будем отказываться от самого любимого блюда, просто заменим вареные овощи на сезонные и вуаля — классическое блюдо в новом исполнении готово!
Как приготовить летнюю "Шубу"
Ингредиенты на 4 порции:
- томаты — 500 г;
- сельдь, филе — 4 шт.;
- лук красный репчатый — 1/2 шт.;
- хлеб ржаной, ломтики — 3 шт.;
- масло оливковое Extra Virgin — 3 ст. л.;
- уксус винный — 1 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- базилик зеленый, пучок, соль, черный перец, салатная зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
- Хлеб нарежьте кубиками среднего размера и подрумяньте в духовке на противне.
- Лук нарежьте тонкими перьями, помидоры произвольными ломтиками, сельдь — кусочками.
- На большую тарелку выложите салатный микс, помидоры, сельдь, лук, гренку.
- Для заправки смешайте оливковое масло и винный уксус. В смесь добавьте горчицу, немного соли и перца и хорошо взболтайте.
- Салат полейте получившийся заправкой, посыпьте базиликом и подавайте.
А вы знаете, что можно приготовить бутерброды а-ля "Шуба"? Приготовьте их по рецепту "Телеграфа" и наслаждайтесь!