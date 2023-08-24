Празднуем День Независимости: патриотический рецепт сине-желтого печенья

Попробуете на праздник — и будете готовить часто!

Сегодня, 24 августа, в Украине празднуется день Независимости нашей страны. И хотя массовых мероприятий не предвидится, ничто не мешает нам отпраздновать этот день чаепитием с патриотичной выпечкой.

Shuba предлагает рецепт потрясающего песочного печенья сине-желтого цвета — в цвет флага нашей страны. Особо актуальна на День Независимости, эта выпечка займет прочное место и в вашем ежедневном меню.

Как приготовить сине-желтое печенье на День Независимости Украины

Ингредиенты на 4 порции:

мука — 200 г;

сахар — 100 г;

масло сливочное 82% — 60 г;

яйца куриные — 2 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сахарная пудра, пищевой краситель — по вкусу.

Способ приготовления:

В миску выложите половину масла и половину сахара, разотрите с помощью вилки. Добавьте одно яйцо и, продолжая растирать, добавьте один из красителей — синий или желтый. Растирайте до полного соединения ингредиентов. Добавьте в миску половину просеянной муки и половину разрыхлителя, замесите тесто. Сформируйте из него шар, заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30-40 минут. Аналогичные действия проведите и с остатками ингредиентами и оставшимся красителем. Разогрейте духовку до 200°С. Противень застелите пергаментной бумагой или смажьте жиром. Подготовьте сахарную пудру для обваливания печенья перед выпеканием. Достаньте тесто из холодильника, сформуйте руками небольшие шарики и сформируйте из них печенье в форме сердец. Каждое обваляйте в сахарной пудре и выложите на противень, оставляя между кусочками достаточно места. Отправьте противень с заготовками в духовку на 8-10 минут. Готовое печенье переложите с противня на блюдо. Подождите, пока вкуснятина остынет, и подавайте.

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