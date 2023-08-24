Празднуем День Независимости: патриотический рецепт сине-желтого печенья
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Попробуете на праздник — и будете готовить часто!
Сегодня, 24 августа, в Украине празднуется день Независимости нашей страны. И хотя массовых мероприятий не предвидится, ничто не мешает нам отпраздновать этот день чаепитием с патриотичной выпечкой.
Shuba предлагает рецепт потрясающего песочного печенья сине-желтого цвета — в цвет флага нашей страны. Особо актуальна на День Независимости, эта выпечка займет прочное место и в вашем ежедневном меню.
Как приготовить сине-желтое печенье на День Независимости Украины
Ингредиенты на 4 порции:
- мука — 200 г;
- сахар — 100 г;
- масло сливочное 82% — 60 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сахарная пудра, пищевой краситель — по вкусу.
Способ приготовления:
- В миску выложите половину масла и половину сахара, разотрите с помощью вилки. Добавьте одно яйцо и, продолжая растирать, добавьте один из красителей — синий или желтый. Растирайте до полного соединения ингредиентов.
- Добавьте в миску половину просеянной муки и половину разрыхлителя, замесите тесто. Сформируйте из него шар, заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30-40 минут.
- Аналогичные действия проведите и с остатками ингредиентами и оставшимся красителем.
- Разогрейте духовку до 200°С. Противень застелите пергаментной бумагой или смажьте жиром. Подготовьте сахарную пудру для обваливания печенья перед выпеканием.
- Достаньте тесто из холодильника, сформуйте руками небольшие шарики и сформируйте из них печенье в форме сердец. Каждое обваляйте в сахарной пудре и выложите на противень, оставляя между кусочками достаточно места.
- Отправьте противень с заготовками в духовку на 8-10 минут. Готовое печенье переложите с противня на блюдо. Подождите, пока вкуснятина остынет, и подавайте.
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