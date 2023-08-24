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Просто добавьте пива в блюдо: за эти домашние пирожки будут целовать вам руки

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такие сосиски в тесте получаются очень вкусными. Новость обновлена 24 августа 2023, 16:21
Такие сосиски в тесте получаются очень вкусными.. Фото 1000.menu

Идеальный рецепт, если дома мало дрожжей

Мы рассказывали, как приготовить пышные и мягкие пирожки с яблоками. Но если вы вдруг начали готовить тесто, но оказалось, что дрожжей осталось мало, но в холодильнике есть бутылочка пива — блюдо спасено. Делимся рецептом вкусных пирожков с сосисками.

Такое тесто универсально для несладкой начинки. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

  • мука — 500 г;
  • пиво – 250 мл;
  • масло – 2 ст.л.;
  • сметана — 1 ст.л.;
  • сахар – 1 ст.л.;
  • соль – 1 ч.л.;
  • сухие дрожжи — 7 г;
  • сосиски.

Способ приготовления:

  1. Сухие дрожжи добавляем в пиво. Перед этим напиток следует перелить и дать ему отстояться, чтобы оно было без пены и комнатной температуры. В смесь добавляем несколько столовых ложек муки и сахара.
  2. Остальные муки просеиваем, добавляем соль. Все вмешиваем в опару. Также вливаем масло, сметану.
  3. Замешиваем тесто. Оставляем его постоять в теплом месте в течение 30 минут.
  4. Формируем пирожки с сосисками. Выкладываем их на противень и еще оставляем в тепле. Тогда выпекаем – 20 минут при температуре 190 градусов. Пирожки перед этим смазываем желтком.

Такое тесто получается особенно рыхлое и нежное. Также мы рассказывали об особом компоненте для теста.

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#Рецепт #Сосиски #Тесто #Пирожки