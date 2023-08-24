Просто добавьте пива в блюдо: за эти домашние пирожки будут целовать вам руки
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Идеальный рецепт, если дома мало дрожжей
Мы рассказывали, как приготовить пышные и мягкие пирожки с яблоками. Но если вы вдруг начали готовить тесто, но оказалось, что дрожжей осталось мало, но в холодильнике есть бутылочка пива — блюдо спасено. Делимся рецептом вкусных пирожков с сосисками.
Такое тесто универсально для несладкой начинки. Рецептом поделились на портале ProstoWay.
Ингредиенты:
- мука — 500 г;
- пиво – 250 мл;
- масло – 2 ст.л.;
- сметана — 1 ст.л.;
- сахар – 1 ст.л.;
- соль – 1 ч.л.;
- сухие дрожжи — 7 г;
- сосиски.
Способ приготовления:
- Сухие дрожжи добавляем в пиво. Перед этим напиток следует перелить и дать ему отстояться, чтобы оно было без пены и комнатной температуры. В смесь добавляем несколько столовых ложек муки и сахара.
- Остальные муки просеиваем, добавляем соль. Все вмешиваем в опару. Также вливаем масло, сметану.
- Замешиваем тесто. Оставляем его постоять в теплом месте в течение 30 минут.
- Формируем пирожки с сосисками. Выкладываем их на противень и еще оставляем в тепле. Тогда выпекаем – 20 минут при температуре 190 градусов. Пирожки перед этим смазываем желтком.
Такое тесто получается особенно рыхлое и нежное. Также мы рассказывали об особом компоненте для теста.