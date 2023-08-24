Гости спросят рецепт: эти постные хачапури исчезнут со стола через мгновение
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Такие "лодочки" получаются фантастически вкусными
Мы делились рецептом вкусной постной запеканки с яблоком. Теперь рассказываем, как без животных компонентов приготовить фантастически вкусные хачапури по-аджарски.
На портале SHUBA поделились простым рецептом постной выпечки с насыщенным вкусом. Она может быть как отдельным блюдом, так и подаваться с салатом или в качестве закуски.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 400 г
- Дрожжи сухие – 10 г.
- Вода — 220 мл
- Сахар — 10 г
- Масло подсолнечное — 60 мл
- Соль, перец — по вкусу
- Шампиньоны — 500 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок, зубчики – 3 шт.
- Масло подсолнечное — 30 мл
Способ приготовления:
- В теплой воде растворяем дрожжи и сахар. Оставляем опару на 10-15 минут.
- Добавляем просеянную муку, растительное масло, соль. Руками замешиваем крутое тесто. Накрываем его полотенцем и ставим в теплое место на 1 час.
- Для начинки чистим и мелко нарезаем лук и чеснок. Обжариваем их на растительном масле до прозрачности.
- Шампиньоны нарезаем тонкими пластинками. Добавляем их в сковороду к овощам и жарим, помешивая, до испарения влаги.
- Солим, перчим. Перемешиваем. Оставляем начинку до охлаждения.
- Тесто обходим и делим на четыре части. С каждой скачиваем шар, а из нее делаем продолговатые лепешки.
- Начиняем их грибной начинкой и заворачиваем края "челноками". Выпекаем их в разогретой до 200°C духовке 15 минут.
Обязательно такие челноки нужно подавать горячими — так вкуснее всего. Также мы делились рецептом вкусного постного салата.