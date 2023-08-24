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Гости спросят рецепт: эти постные хачапури исчезнут со стола через мгновение

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Хачапури с шампиньонами — пикантная постная выпечка
Хачапури с шампиньонами — пикантная постная выпечка. Фото shuba.life

Такие "лодочки" получаются фантастически вкусными

Мы делились рецептом вкусной постной запеканки с яблоком. Теперь рассказываем, как без животных компонентов приготовить фантастически вкусные хачапури по-аджарски.

На портале SHUBA поделились простым рецептом постной выпечки с насыщенным вкусом. Она может быть как отдельным блюдом, так и подаваться с салатом или в качестве закуски.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — 400 г
  • Дрожжи сухие – 10 г.
  • Вода — 220 мл
  • Сахар — 10 г
  • Масло подсолнечное — 60 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Шампиньоны — 500 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок, зубчики – 3 шт.
  • Масло подсолнечное — 30 мл

Способ приготовления:

  1. В теплой воде растворяем дрожжи и сахар. Оставляем опару на 10-15 минут.
  2. Добавляем просеянную муку, растительное масло, соль. Руками замешиваем крутое тесто. Накрываем его полотенцем и ставим в теплое место на 1 час.
  3. Для начинки чистим и мелко нарезаем лук и чеснок. Обжариваем их на растительном масле до прозрачности.
  4. Шампиньоны нарезаем тонкими пластинками. Добавляем их в сковороду к овощам и жарим, помешивая, до испарения влаги.
  5. Солим, перчим. Перемешиваем. Оставляем начинку до охлаждения.
  6. Тесто обходим и делим на четыре части. С каждой скачиваем шар, а из нее делаем продолговатые лепешки.
  7. Начиняем их грибной начинкой и заворачиваем края "челноками". Выпекаем их в разогретой до 200°C духовке 15 минут.

Обязательно такие челноки нужно подавать горячими — так вкуснее всего. Также мы делились рецептом вкусного постного салата.

Теги:
#Рецепт #Грибы #хачапури #Піст