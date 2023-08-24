Гости спросят рецепт: эти постные хачапури исчезнут со стола через мгновение

Такие "лодочки" получаются фантастически вкусными

Мы делились рецептом вкусной постной запеканки с яблоком. Теперь рассказываем, как без животных компонентов приготовить фантастически вкусные хачапури по-аджарски.

На портале SHUBA поделились простым рецептом постной выпечки с насыщенным вкусом. Она может быть как отдельным блюдом, так и подаваться с салатом или в качестве закуски.

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 400 г

Дрожжи сухие – 10 г.

Вода — 220 мл

Сахар — 10 г

Масло подсолнечное — 60 мл

Соль, перец — по вкусу

Шампиньоны — 500 г

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок, зубчики – 3 шт.

Масло подсолнечное — 30 мл

Способ приготовления:

В теплой воде растворяем дрожжи и сахар. Оставляем опару на 10-15 минут. Добавляем просеянную муку, растительное масло, соль. Руками замешиваем крутое тесто. Накрываем его полотенцем и ставим в теплое место на 1 час. Для начинки чистим и мелко нарезаем лук и чеснок. Обжариваем их на растительном масле до прозрачности. Шампиньоны нарезаем тонкими пластинками. Добавляем их в сковороду к овощам и жарим, помешивая, до испарения влаги. Солим, перчим. Перемешиваем. Оставляем начинку до охлаждения. Тесто обходим и делим на четыре части. С каждой скачиваем шар, а из нее делаем продолговатые лепешки. Начиняем их грибной начинкой и заворачиваем края "челноками". Выпекаем их в разогретой до 200°C духовке 15 минут.

Обязательно такие челноки нужно подавать горячими — так вкуснее всего. Также мы делились рецептом вкусного постного салата.