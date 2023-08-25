Самый вкусный десерт готовится так: рецепт невероятных яблочных пончиков
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Приготовите раз — и десерт станет самым любимым
Во вторник, 29 августа, в Украине отмечается Ореховый Спас. Традиционно в этот день семьи собираются за одним столом и лакомятся угощениями. И если вы ищете рецепты выпечки с яблоками, то вы его нашли!
Давайте вместе с Shuba приготовим яблочные пончики! Что может быть лучше пышного теста, которое окутывает сочные яблоки? Конечно, этот десерт потребует немного вашего внимания, но вкус таких "яблок" и удовольствие родных от лакомства будет лучшим вознаграждением!
Как приготовить яблочные пончики
Ингредиенты на 5 порций:
- мука пшеничная — 2.5 стакана;
- молоко 2,8% — 1 стакан;
- масло сливочное 73% — 2 ст. л.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- дрожжи прессованные — 100 г;
- сахар ванильный — 12 г;
- корица — 10 г;
- яблоки — 4 шт.;
- масло подсолнечное — 1 л;
- сахарная пудра — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Нагрейте молоко. Добавьте измельченные дрожжи и масло, перемешайте, чтобы оно растворилось.
- В отдельной емкости взбейте яйца с 50 г сахара и вылейте в миску с молоком, добавьте просеянную муку. Тесто хорошо вымесите, накройте полотенцем и оставьте на 1 час.
- Помойте, очистите яблоки. Нарежьте мякоть небольшими кубиками.
- Тесто обомните, раскатайте толщиной 5 мм. Вырежьте кружочки. В центр каждого кружочка положите яблоки, посыпьте сахаром и корицей, защипните края и сделайте шарики.
- В кастрюльку налейте растительное масло и доведите до кипения. Осторожно кладите пончики в масло и жарьте на среднем огне со всех сторон до золотой корочки.
- Готовые пончики выкладывайте на бумажное полотенце, а перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
Если любите выпечку с яблоками, приготовьте шарлотку по рецепту "Телеграфа". В это сложно поверить, но в этой выпечке нет ни одного яйца!