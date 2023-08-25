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Самый вкусный десерт готовится так: рецепт невероятных яблочных пончиков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невероятно вкусные яблочные пончики
Невероятно вкусные яблочные пончики. Фото shuba.life

Приготовите раз — и десерт станет самым любимым

Во вторник, 29 августа, в Украине отмечается Ореховый Спас. Традиционно в этот день семьи собираются за одним столом и лакомятся угощениями. И если вы ищете рецепты выпечки с яблоками, то вы его нашли!

Давайте вместе с Shuba приготовим яблочные пончики! Что может быть лучше пышного теста, которое окутывает сочные яблоки? Конечно, этот десерт потребует немного вашего внимания, но вкус таких "яблок" и удовольствие родных от лакомства будет лучшим вознаграждением!

Как приготовить яблочные пончики

Ингредиенты на 5 порций:

  • мука пшеничная — 2.5 стакана;
  • молоко 2,8% — 1 стакан;
  • масло сливочное 73% — 2 ст. л.;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • дрожжи прессованные — 100 г;
  • сахар ванильный — 12 г;
  • корица — 10 г;
  • яблоки — 4 шт.;
  • масло подсолнечное — 1 л;
  • сахарная пудра — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Нагрейте молоко. Добавьте измельченные дрожжи и масло, перемешайте, чтобы оно растворилось.
  2. В отдельной емкости взбейте яйца с 50 г сахара и вылейте в миску с молоком, добавьте просеянную муку. Тесто хорошо вымесите, накройте полотенцем и оставьте на 1 час.
  3. Помойте, очистите яблоки. Нарежьте мякоть небольшими кубиками.
  4. Тесто обомните, раскатайте толщиной 5 мм. Вырежьте кружочки. В центр каждого кружочка положите яблоки, посыпьте сахаром и корицей, защипните края и сделайте шарики.
  5. В кастрюльку налейте растительное масло и доведите до кипения. Осторожно кладите пончики в масло и жарьте на среднем огне со всех сторон до золотой корочки.
  6. Готовые пончики выкладывайте на бумажное полотенце, а перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Если любите выпечку с яблоками, приготовьте шарлотку по рецепту "Телеграфа". В это сложно поверить, но в этой выпечке нет ни одного яйца!

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Ореховый Спас #Пончики #Готовим дома