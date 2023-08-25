Самый вкусный десерт готовится так: рецепт невероятных яблочных пончиков

Приготовите раз — и десерт станет самым любимым

Во вторник, 29 августа, в Украине отмечается Ореховый Спас. Традиционно в этот день семьи собираются за одним столом и лакомятся угощениями. И если вы ищете рецепты выпечки с яблоками, то вы его нашли!

Давайте вместе с Shuba приготовим яблочные пончики! Что может быть лучше пышного теста, которое окутывает сочные яблоки? Конечно, этот десерт потребует немного вашего внимания, но вкус таких "яблок" и удовольствие родных от лакомства будет лучшим вознаграждением!

Как приготовить яблочные пончики

Ингредиенты на 5 порций:

мука пшеничная — 2.5 стакана;

молоко 2,8% — 1 стакан;

масло сливочное 73% — 2 ст. л.;

яйца куриные — 2 шт.;

сахар — 100 г;

дрожжи прессованные — 100 г;

сахар ванильный — 12 г;

корица — 10 г;

яблоки — 4 шт.;

масло подсолнечное — 1 л;

сахарная пудра — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Нагрейте молоко. Добавьте измельченные дрожжи и масло, перемешайте, чтобы оно растворилось. В отдельной емкости взбейте яйца с 50 г сахара и вылейте в миску с молоком, добавьте просеянную муку. Тесто хорошо вымесите, накройте полотенцем и оставьте на 1 час. Помойте, очистите яблоки. Нарежьте мякоть небольшими кубиками. Тесто обомните, раскатайте толщиной 5 мм. Вырежьте кружочки. В центр каждого кружочка положите яблоки, посыпьте сахаром и корицей, защипните края и сделайте шарики. В кастрюльку налейте растительное масло и доведите до кипения. Осторожно кладите пончики в масло и жарьте на среднем огне со всех сторон до золотой корочки. Готовые пончики выкладывайте на бумажное полотенце, а перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Если любите выпечку с яблоками, приготовьте шарлотку по рецепту "Телеграфа". В это сложно поверить, но в этой выпечке нет ни одного яйца!