К салатам, мясу и в маринад: такая ореховая соль заменит все приправы

Нереально ароматная приправа

Во вторник, 29 августа, в Украине отмечается Ореховый Спас. Праздник получил такое название, потому что в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Поэтому традиционно кулинары ищут к Спасу рецепты из орехов.

Вместе со "Школою життя" сегодня приготовим необычную приправу – ореховую соль. Она раскроет вкус овощных салатов, подойдет к мясным блюдам и будет непревзойденной основой для маринадов. Если любите домашние специи, обязательно попробуйте!

Как приготовить ореховую соль

Ингредиенты:

соль – 200 г.;

грецкие орехи – 100 г.;

чеснок – 50 г.;

сладкая паприка – 1 ч. л.;

хмели-суннели – 1 ч. л.;

куркума – 1 ч. л.;

сушеный базилик – 1 ч. л.;

кориандр – 1 ч. л.;

черный перец – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Грецкие орехи обжариваем на сухой сковороде до легкой золотистости, с помощью кофемолки перемалываем в порошок. Отдельно смешиваем сладкую паприку, хмели-сунели, куркуму, сушеный базилик, кориандр, черный молотый перец и соль. Получившуюся смесь добавляем к молотым орехам и тщательно перемешиваем. Чеснок натираем на мелкой терке, добавляем в смесь и перемешиваем до однородности. У вас должна получиться сухая и однородная смесь. Храним приправу в герметичной банке с хорошо закручивающейся крышкой.

Воспользуйтесь хитростью "Телеграфа", чтобы быстро расколоть грецкие орехи. Сделайте свою жизнь проще и вкуснее!