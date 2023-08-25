К салатам, мясу и в маринад: такая ореховая соль заменит все приправы
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Нереально ароматная приправа
Во вторник, 29 августа, в Украине отмечается Ореховый Спас. Праздник получил такое название, потому что в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Поэтому традиционно кулинары ищут к Спасу рецепты из орехов.
Вместе со "Школою життя" сегодня приготовим необычную приправу – ореховую соль. Она раскроет вкус овощных салатов, подойдет к мясным блюдам и будет непревзойденной основой для маринадов. Если любите домашние специи, обязательно попробуйте!
Как приготовить ореховую соль
Ингредиенты:
- соль – 200 г.;
- грецкие орехи – 100 г.;
- чеснок – 50 г.;
- сладкая паприка – 1 ч. л.;
- хмели-суннели – 1 ч. л.;
- куркума – 1 ч. л.;
- сушеный базилик – 1 ч. л.;
- кориандр – 1 ч. л.;
- черный перец – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Грецкие орехи обжариваем на сухой сковороде до легкой золотистости, с помощью кофемолки перемалываем в порошок.
- Отдельно смешиваем сладкую паприку, хмели-сунели, куркуму, сушеный базилик, кориандр, черный молотый перец и соль. Получившуюся смесь добавляем к молотым орехам и тщательно перемешиваем.
- Чеснок натираем на мелкой терке, добавляем в смесь и перемешиваем до однородности. У вас должна получиться сухая и однородная смесь. Храним приправу в герметичной банке с хорошо закручивающейся крышкой.
Воспользуйтесь хитростью "Телеграфа", чтобы быстро расколоть грецкие орехи. Сделайте свою жизнь проще и вкуснее!