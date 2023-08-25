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К салатам, мясу и в маринад: такая ореховая соль заменит все приправы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычная приправа - ореховая соль
Необычная приправа - ореховая соль. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Нереально ароматная приправа

Во вторник, 29 августа, в Украине отмечается Ореховый Спас. Праздник получил такое название, потому что в эти дни происходит созревание разных видов орехов. Поэтому традиционно кулинары ищут к Спасу рецепты из орехов.

Вместе со "Школою життя" сегодня приготовим необычную приправу – ореховую соль. Она раскроет вкус овощных салатов, подойдет к мясным блюдам и будет непревзойденной основой для маринадов. Если любите домашние специи, обязательно попробуйте!

Как приготовить ореховую соль

Ингредиенты:

  • соль – 200 г.;
  • грецкие орехи – 100 г.;
  • чеснок – 50 г.;
  • сладкая паприка – 1 ч. л.;
  • хмели-суннели – 1 ч. л.;
  • куркума – 1 ч. л.;
  • сушеный базилик – 1 ч. л.;
  • кориандр – 1 ч. л.;
  • черный перец – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Грецкие орехи обжариваем на сухой сковороде до легкой золотистости, с помощью кофемолки перемалываем в порошок.
  2. Отдельно смешиваем сладкую паприку, хмели-сунели, куркуму, сушеный базилик, кориандр, черный молотый перец и соль. Получившуюся смесь добавляем к молотым орехам и тщательно перемешиваем.
  3. Чеснок натираем на мелкой терке, добавляем в смесь и перемешиваем до однородности. У вас должна получиться сухая и однородная смесь. Храним приправу в герметичной банке с хорошо закручивающейся крышкой.

Воспользуйтесь хитростью "Телеграфа", чтобы быстро расколоть грецкие орехи. Сделайте свою жизнь проще и вкуснее!

Теги:
#Рецепт #Грецкие орехи #Ореховый Спас #Приправа #Готовим дома